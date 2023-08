Karina Ramos le da una lección muy inspiradora a sus seguidores

Karina Ramos tiene una amplia trayectoria en su carrera. (Tomada de Instagram)

La guapa exreina de belleza Karina Ramos ha demostrado que cada meta que se propone, la cumple.

La exmiss Costa Rica, mediante su cuenta de Instagram, compartió algunas fotografías de ella donde se le ve con una sonrisa de oreja a oreja y escribió: ”Soñando despierta, en estas últimas semanas y meses se han concretado muchos proyectos y oportunidades que soñé por mucho tiempo”.

Ramos es un claro ejemplo de que lo que se propone lo logra, por esa razón la guapa aconsejó a sus seguidores:

”Mil personas te pueden decir que no podés, que no va a salir bien, que no sos suficiente y si vos te propones aprender, mejorar y trabajar fuerte, no hay nada que se interponga en el camino”.

El consejo, por lo visto, ella lo aplica y lo bonito es que comparte la exitosa receta con sus seguidores.

Karina Ramos dio un mensaje bastante positivo en sus redes. Captura

“Las etapas feas o difíciles nos preparan para todo lo bueno que está por venir si sabemos soltar, para volar más alto hay que ir más ligero”, agregó.

Ramos añadió que el proceso no es fácil y que desde el otro lado de la pantalla solo se ve lo que brilla y lo que pareciera ser sencillo, no lo es.

LEA MÁS: ¿Amigas o rivales? La modelo Andreina Samudio “expone” a Karina Ramos con reveladora foto

La trayectoria de Karina a buen paso

La modelo inició su carrera a su corta edad trabajando como presentadora en un programa de televisión nacional, ha participado en comerciales de televisión, sesiones de fotos y pasarelas, ha estado en certámenes de belleza, en el 2014 ganó el Miss Costa Rica, y actualmente tiene su propia academia de crecimiento personal y su propia línea de ropa.