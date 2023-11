Karina Ramos nos comparte los secretos de su cuerpazo.. ¡Se sorprenderá!

La modelo y exreina de belleza, Karina Ramos, es una de las mujeres más guapas de nuestro país. (Instagram)

Hace pocos días, Karina Ramos mostró casi sin ninguna restricción el cuerpazo que se tiene en una pasarela que dio bastante de qué hablar.

La miss Costa Rica 2014 impresionó con su curvilínea silueta y un físico de impacto que, según nos contó, es el resultado de algo más allá del ejercicio.

LEA MÁS: Conozca a las gemelas que están en tendencia después de la picante pasarela de Karina Ramos

La cotizada modelo y exitosa empresaria habló con La Teja y reveló los secretos del cuerpazo de infarto que maneja.

-¿Cómo cuida de su físico?

Procuro mantener un estilo de vida balanceado. No cuento calorías ni porciones. Amo comer saludable y hacer mucho ejercicio, pero también amo los helados, la cerveza y la pizza. Así que el balance es la clave.

-¿Cuántos años tiene de hacer actividad física?

Desde que tengo memoria he ido al gimnasio o hecho algún deporte. En el colegio y la escuela practiqué basketball, gimnasia y atletismo. Pero justo después de mi año como Miss Costa Rica (se coronó en el 2014) me propuse que quería verme y sentirme más fuerte, así que cambié mucho mi estilo de vida, subí casi 10 kilos con puro gimnasio y dieta balanceada y me encanta como ha cambiado mi físico.

-¿Cuántas veces a la semana va al gym y cuánto tiempo en promedio?

Intento ir todos los días porque me ayuda a iniciar el día con más energía y ya es parte de mi rutina, pero usualmente voy 5 días a la semana, una hora.

Karina Ramos junto con Xoli, uno de sus tres peluditos. Ella aprovecha y hace ejercicio cuando saca a caminar a sus mascotas. (Instagram)

-¿Qué parte de su cuerpo es la que más le gusta trabajar en el gimnasio?

Pierna y glúteo es lo que más trabajo.

LEA MÁS: Xoli, el “perrhijo” de Karina Ramos, se robó el show en celebración del Día de Muertos

-¿Hace algún otro deporte o actividad física?

Cuando estoy en Costa Rica procuro ver a mi entrenador de artes marciales porque además de que él es increíble, me encanta aprender siempre más sobre defensa personal, no solo por ejercicio.

-Su alimentación, ¿cómo es?

Hace unos años que bajé mi consumo de proteínas animales, así que como muchas frutas y vegetales, pescado, salmón, atún y carbohidratos. Procuro comer siempre saludable, pero no me gusta limitarme si se me antoja algo dulce o una pizza, creo que la clave está en el balance. Las dietas muy estrictas o llenas de limitaciones te dan más bien más ansiedad

-¿También la alimentación es parte de su secreto para tener el cuerpo así?

Definitivamente y la salud mental. Cuando estás estresado o triste no hay dieta ni rutina que haga que tu cuerpo se vea mejor o que logres grandes resultados. Trabajar de manera integral el físico y la mente es sumamente importante para lograr los resultados que queremos.

Karina Ramos tiene 30 años de edad.

LEA MÁS: Reviva en fotos la pasarela por la que Karina Ramos y otras famositicas están en boca de todos

-¿Qué recomendaciones daría a la gente para motivar ese cambio de adoptar un estilo de vida saludable?

Que empiecen a poquitos y que piensen a futuro, eliminando alimentos que no son saludables, aderezos altos en grasas y preservantes y que busquen opciones saludables y naturales que disfruten. Yo no entreno ni como saludable solo para verme bien en bikini, sino porque quiero llegar a mis 50 y mis 60 sintiéndome fuerte y teniendo una vida activa y saludable.