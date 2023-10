Karina Ramos organizó picante pasarela y divide opiniones, ¿usted qué opina?

La modelo y exreina de belleza Karina Ramos recibió muchos comentarios en su perfil de Instagram. (Instagram)

La guapa empresaria y modelo Karina Ramos dividió opiniones luego de compartir un video de una pasarela que organizó.

En Instagram, la guapa subió una grabación con un extracto de todo lo que se vivió en la cuarta edición de KRAM.

En el clip, la exreina de belleza escribió: “Fue como soñarlo. Así cerramos la noche en KRAM”.

Ante esta publicación, varios de sus seguidores dejaron sus opiniones divididas, ya que a unos les pareció muy artístico y para otros no fue de su agrado ver a la empresaria y a las demás modelos usando una técnica que se llama Black Tape Project, que son unos pequeñísimos bikinis hechos con cinta adhesiva.

“Tenía el concepto de que su academia se enfoca en empoderar y enseñarles a las personas a tener seguridad y confianza en sí mismos y enseñarles a modelar. Realmente no entendí la necesidad de que salieran desnudas al final del show. Todas tienen un cuerpazo, pero creo que se pierde la esencia tan bonita que pudo haber tenido el evento”, “No entiendo la necesidad de pelarse tanto... ¿Quién va a comprar el tape?”, “¿Eso es el empoderamiento? (sarcasmo). Mostrarse casi desnudas para promocionar algo”, dicen algunos como crítica.

“La gente y la doble moral. Esos fijo ven otro tipo de contenido en Internet. ¡Qué bonita figura tienes, siempre para adelante!”, “Irreal, chivísima”, “Me encantan por la seguridad que muestran las chicas, un aplauso”, “Sin palabras, me encantó”, dijeron por su parte los que apoyaron la idea.

Ramos no se quedó callada y contestó uno de los comentarios:

“El show tiene la esencia de una producción de nivel internacional, donde la gente sabe apreciar el arte, aunque este traiga mucha o poca tela. No tiene que gustarle a todo el mundo, quienes estamos en este medio sabemos lo que un show como este representa, en cuanto a oportunidades, exposición, prensa y experiencia. La esencia del show es para mentes que piensan afuera de la caja, no hacemos ni haremos lo que todo el mundo hace y si no te gusta está perfecto. Empoderamos a quienes sí les gusta y disfrutan del arte sin tabúes”.

El evento de Ramos se llevó a cabo el pasado fin de semana, en el Mall San Pedro, este show contó con al menos cinco pasarelas, principalmente en la que se mostrarían trajes de baño y salidas, para hombre y mujeres, así como la técnica del Black Tape Project.

La bailarina Lucía Jiménez robó miradas. Cortesía

Así se vivió el show KRAM de Karina Ramos. Cortesía

La pasarela fue este sábado 21 de octubre en el Mall San Pedro. Cortesía

En dichas pasarelas estuvieron presentes caras conocidas como Valeria Rees y la bailarina Lucía Jiménez, quienes robaron miradas en el show de Black Tape Project, realizado por el diseñador Joel Álvarez.