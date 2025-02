Karina Ramos presenta al “Valentín” que le enseñó el verdadero significado del amor

Karina Ramos es una belleza que de momento se resiste a darle una nueva oportunidad al amor. Fotografía: Instagram de Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

Karina Ramos no pasará nada sola durante las celebraciones de este 14 de febrero, por el Día del Amor y la Amistad.

La presentadora de televisión y modelo sorprendió, en la víspera del romántico festejo, al presentar al “Valentín” de su vida, quien le enseñó el verdadero significado del amor.

En Instagram, Kary contó que desde hace 13 años su “perrhijo” Maguito es su cita preferida y perfecta de los 14 de febrero.

“Trece años siendo mi ‘date’ favorito cada 14 de febrero. Él y su colita me han enseñado lo que es verdaderamente amar sin condiciones, desinteresadamente y sin medida”, escribió la exmiss Costa Rica en sus redes.

Kary recopiló fotos de los momentos más amorosos y tiernos que ha pasado junto a su peludito del que no se cansó de hablar maravillas.

Karina Ramos compartió este tierno posteo sobre su "Valentín". Fotografía: Captura Instagram de Karina Ramos. (Instagram/Instagram)

“También he aprendido que no es tan difícil demostrarle a alguien que significa todo para ti sin decir ni media palabra. Él y mis demás gorditos me han enseñado a disfrutar cada paso al máximo, cada atardecer como si fuera el último y a poner dentro de mis prioridades jugar y divertirnos”, continuó Karina.

Hasta donde se sabe, será Maguito y el resto de los perritos de la manada – también están Xoli, Rufián y Tommy– los “Valentines” de Ramos este 14 de febrero, pues la guapa se ha resistido a enamorarse tras sus últimas relaciones amorosas y, aunque dicen que alguien anda por ahí, por ahora todo es un puro rumor.