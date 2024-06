Karina Ramos revivió en programa mexicano un hecho en su vida que la hacía llorar a diario

La modelo y exreina de belleza, Karina Ramos, estuvo de invitada en un programa de México para hablar de cuando se es víctima de acoso. (Instagram)

La modelo Karina Ramos revivió una etapa dura de su vida de cuando fue víctima de acoso y lo hizo en un programa mexicano.

La exreina de belleza fue invitada al espacio “Qué buena hora” para hablar del daño psicológico que le causó dicha situación que vivió por más de dos años.

Ella contó que a raíz de eso pasó días muy afectada, al punto que en ocasiones no aguantaba el llanto con solo que le preguntaran ¿cómo estaba? por la misma crisis emocional que sentía por el sujeto que la perseguía.

Karina Ramos habló del daño sicológico que le generó su acosador

“Yo tenía que llamar al trabajo y decir: ‘no puedo ir porque no puedo parar de llorar, o sea de verdad no puedo’ o iba a comprarme algo y me decían: ‘Kary, ¿cómo estás?’, y yo (hace que llora) vuelta loca llorando”, contó.

La tica relató en resumen que todo empezó a través de unos mensajes que recibió en redes sociales por parte del sujeto, quien después se inscribió en su academia de modelaje y terminó siguiéndola hasta México.

El supuesto acosador fue denunciado en dos ocasiones por Ramos y en abril del año pasado fue la última vez que intentó ir a buscarla a México, donde ella vive ahora.