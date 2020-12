Recuerde que yo inicié en RG Elementos cuando tenía ocho años, entonces a mí la tele siempre me ha encantado. Después estuve en radio unos años, luego trabajé en VM Latino como dos o tres años, hice Destinos TV, 7 Estrellas y luego De boca en boca. Pero si me preguntas cuál ha sido mi experiencia favorita en tele, sería VM Latino, porque me hizo crecer muchísimo, por ser un espacio muy libre y esto (lo de Telehit) se parece tanto, y a mí siempre me ha encantado la música y conocer a los artistas que admiro. De hecho, una de las motivaciones para participar en Miss Costa Rica era que quería trabajar en Teletica.