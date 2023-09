Karina Ramos se mostró sentimental en redes sociales por una especial razón

La modelo y exreina de belleza, Karina Ramos (Instagram)

La guapa exreina de belleza, Karina Ramos, no deja de sorprender a sus seguidores y no solo por su belleza, sino por sus publicaciones en redes sociales, mismas que sirven de inspiración para muchos.

Mediante su cuenta de Instagram la guapa compartió un video con varias fotografías donde sale en diferentes etapas de su vida, eso sí, siguiendo la línea de su carrera como modelo.

“No les voy a mentir se me salió una lagrimita haciendo este video. Si hubiera escuchado todas las críticas y me hubiera dejado llevar por cada rechazo o cada puerta que se cerró, mi vida no se vería ni parecida a esto”, escribió junto al video.

Sumado a esto la guapa terminó dándole un consejo a sus seguidores.

“La única persona que debe creer en nuestro potencial y en nuestros sueños somos nosotros mismos, porque eso abre muchísimas puertas”, agregó.

Ramos contó que son años de mucho trabajo constante y que a pesar de que cada camino difícil ha valido la pena, ella sigue soñando todos los días aunque le de miedo.

“Me encanta, demasiada inspiración y motivación para no rendirse”, “A seguir construyendo sueños”, “Bella, eres fuente de inspiración”, fueron parte de los comentarios de sus seguidores.