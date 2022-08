Karol G calienta las redes con sensual imagen

La cantante colombiana Karol G volvió a moverles el piso a sus seguidores al compartir una foto muy sensual en su cuenta de Instagram en la que aparece desnuda sobre una cama con sabanas blancas.

Karol G sabe muy bien cómo tener a sus seguidores al tanto de lo que hace. Instagram

La colombiana escribió: “Que rico que estuvieras aquí”. Por lo que más de uno quedó como loco pensando en quién será el afortunado, pues la guapa está solterita y a la orden.

Yailin La Más Viral se lleva pique con Karol G. Intagram

Karol G nos sorprendió hace algunas semanas dejando atrás su icónica cabellera azul para darle paso a un color rojo mucho más potente e intenso. Se desataron los rumores que apuntaban le había copiado el look a Yailin La Más Viral, la ahora esposa de su exnovio, Anuel AA, pero jamás habló al respecto. Pues la reggaetonera dominicana no se quedó solo insinuando que la intérprete de “Provenza” la había tomado como inspiración para su nuevo look y volvió a pintarlo del mismo tono.

Karol G muestra su nuevo look luego de despedirse del azul

Millones de fanáticos de Karol G se dieron cuenta que Yailin La Más Viral había subido una historia donde muestra que se había pintado nuevamente el pelo de rojo, desatando una serie de comentarios y cuestionamientos sobre un duelo innecesario.