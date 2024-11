Karol G dice estar dolida porque “sacaron de contexto” la letra de su polémica canción +57

Karol G respondió así a las personas que le están tirando por su canción +57. (Instagram)

Karol G ha estado en boca de todos tras su reciente lanzamiento +57, el cual ha generado una ola de comentarios negativos, por lo que la cantante tuvo que salir a decir algo.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoyan, quienes conocen mi proyecto, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a mi corazón, esas que me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad. Sí me importa mi gente y soy una persona que día a día busco cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas”, inició la Bichota.

Karol G siempre se ha referido al empoderamiento femenino. (Instagram)

Después de esto, señaló que los artistas están expuestos a la opinión pública, tanto de quienes los apoyan como de quienes no. Además, expresó su frustración por la supuesta desinformación que, según ella, se ha difundido, así como por algunas publicaciones falsas.

“En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente. Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón”, agregó la artista.

El lanzamiento de +57 fue el pasado 7 de noviembre. (Instagram)

La colombiana también aprovechó la oportunidad para agradecer a sus fans por todo el amor y apoyo que le han brindado, destacando lo mucho que los valora. Asimismo, expresó su gratitud hacia los artistas que colaboraron con ella en la canción.

El tema, lanzado el 7 de noviembre, aborda temas como la fiesta, las drogas y el desenfreno, pero lo que desató la polémica es una estrofa en la que se trata de mamacita a una adolescente de 14 años, lo que, para muchos, es normalizar el acoso sexual infantil. Karol G trabajó en este proyecto junto a otros artistas de renombre como Maluma, J Balvin, Feid, Blessd, Ryan Castro y el artista DF.