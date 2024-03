Karol G ha pasado por una serie de situaciones que le ponen los pelos de punta a cualquiera

Karol G estará el el país el próximo fin de semana.

Karol G ha estado en boca de medios internacionales ya que ha pasado una serie de eventos inusuales que le ponen la piel de gallina a más de uno.

Resulta que el pasado domingo 3 de marzo la colombiana dio un concierto en Guatemala, donde después de su show, una mujer embarazada y dos hombres fueron asesinados en las afueras de donde se llevó a cabo el evento musical.

Según el medio español El Periódico, el hecho ocurrió la madrugada del domingo. Y según este mismo medio, aparentemente en el lugar se arrestó a un hombre de 33 años, quien presuntamente acabó con la vida de estas tres personas.

Medios locales de Guatemala aseguran que el agresor disparó contra dos hombres después de una discusión, y una bala pérdida impactó a la mujer embarazada, quien había estado en el concierto de la intérprete de “Amargura”.

Antes de ese lamentable suceso, durante el cocierto la famosa experimentó momentos complicados por algunas fallas técnicas.

“Nos fuimos atrás porque se movieron los elevadores de energía de todo el escenario. No sé lo que está pasando energéticamente, pero sea lo que sea, no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver un show y lo vamos a hacer. Sé que tenemos energía para la banda y tocar algunas canciones y así, mientras va volviendo, vamos a pasarla chévere”, afirmó la artista que se presentará en Costa Rica el próximo fin de semana.

Sumado a todo esto, a finales de febrero la colombiana y su equipo se llevaron un tremendo susto, ya que el avión privado en el que viajaban hizo un aterrizaje de emergencia en un aeropuerto en Los Ángeles la noche del jueves 29 de febrero, ya que el piloto que conducía se dio cuenta de que había una fuga de humo que los obligó a aterrizar de inmediato en un aeropuerto en Estados Unidos.