Karol G presume de su cuerpazo en diminuto bikini

Foto archivo

Karol G compartió una serie de fotos que posteó en su cuenta oficial de Instagram donde se le ve tomando el sol en un bikini color blanco con estampado de pequeñas fresas.

Sin embargo, en esta ocasión, cautivó al pronunciarse orgullosa de su complexión.

“¿Y quién dijo que yo era flaquita? THICK MAMI? Las curvas siempre de moda, pues. Besitos”. La traducción de “THICK MAMI” es “MAMI GRUESA”, refiriéndose a su cuerpo lleno de atributos propios de sus raíces colombianas que han aportado para que se le llame “Bichota”, un título que hace referencia al empoderamiento femenino y que surgió por su canción del mismo nombre lanzada en 2020.

En la publicación de un total de cuatro fotos, Karol G recibió miles de “me gusta” y más de 42 mil comentarios en los que sus fanáticos y algunos famosos se han pronunciado a favor del mensaje que la exnovia de Anuel intenta transmitir a sus seguidores para que se acepten tal como son.

Hay que recordar que antes de que Karol se convirtiera en una de las reguetoneras más influyentes de los últimos años, tenía una imagen más delgada y su aspecto era menos voluptuoso, aunque fue durante la pandemia que la colombiana subió de peso y sufrió fuertes críticas por su apariencia física.

Hasta la fecha, “La Bichota” ha aceptado que se operó el busto y que no ha abusado del bisturí como muchos medios han asegurado, luego de que presentara una imagen más delgada que, según contó en una entrevista para “Molusco TV” en 2021, ha sido a base de esfuerzo y de alimentación.

“Me la trabajé y me la trabajé muy duro, pero me la trabajé porque yo dije: ‘no voy a permitir que en la vida yo me vuelva a sentir como yo me sentí ese día’, me sentí horrible, y me sentí muy mal y me puse las pilas y hoy peso casi 30 libras menos”.