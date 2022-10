Kate del Castillo regresa con una serie que no tiene que ver con el narco

(Cortesía Telemundo Internacional)

Kate del Castillo tiene una vasta experiencia protagonizando historias donde su personaje está relacionado de alguna forma con el mundo del crimen, entre ellas la popular “La reina del sur”, que consolidó su fama a nivel global y que este mes estrenará su tercer ciclo en Estados Unidos (los anteriores son de 2011 y 2019).

Sin embargo, su nuevo proyecto ofrece una perspectiva distinta a ese género. ”Es una comedia oscura, que no estamos acostumbrados a ver en la ficción latinoamericana”, cuenta a través de una videollamada la actriz mexicana sobre “Armas de mujer”, serie que se puede ver desde hoy en HBO Max y que fue originalmente creada para el servicio de streaming de NBC, Peacock.

A simple vista, podría ser una producción más sumida en el ambiente del narcotráfico. “Aunque tiene esa premisa en el primer capítulo, realmente no se trata de eso”, aclara. “Pero me encanta que nos riamos del tema, porque del narcotráfico y todo eso ya estamos todos hartos. Había que darle un giro divertido”.

En la ficción, del Castillo interpreta a Ángela, la mujer de un criminal que se ve en problemas cuando su marido es encarcelado. Así, debe sumar fuerzas con otras tres mujeres en su misma situación, con las que siempre ha tenido una enemistad, para sortear su nueva vida, sin lujos y con muchas deudas, y también para enfrentar a un narcotraficante que busca a toda costa recuperar el dinero que las parejas del cuarteto le deben.

En el elenco protagónico también están Roselyn Sánchez (“Devious Maids”), Sylvia Sáenz (“Betty en NY”) y Jeimy Osorio (“Celia”).

Del Castillo no solo actúa en la serie, creada por José Luis Acosta, sino que también la produce. La actriz, además, fundó una compañía llamada Cholawood -que no está ligada con esta ficción- para poder tener mayor control sobre sus proyectos y no esperar a que le llegara el tipo de roles que quiere interpretar, especialmente aquellos que den más visibilidad a la mujer latina en sus distintas facetas.

”Todavía nos falta mucho, estamos en pañales”, comenta la artista, quien el 23 de octubre cumple 50 años.

“Está habiendo más oportunidades para las actrices latinas, pero muy poco a poco. Hay que echarle más fuerza, y cuando de verdad veamos no solo actrices, sino escritoras, productoras y directoras latinas, empezaremos a cambiar más la narrativa. Hay que empezar de cero. Yo como público quiero ver todos los géneros que se pueda con mujeres que sean protagonistas y no que las vean solo por cómo están vestidas”.

