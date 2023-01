Kate del Castillo sigue enojada con Sean Penn

Hace ocho años, la actriz Kate del Castillo sacudió a todo México con la noticia de que, en compañía de Sean Penn, había visitado a Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Esta foto le dio la vuelta al mundo año y medio atrás, cuando se desató el escándalo. Imposible que alguno de los tres imaginara el infierno personal que se suscitaría para cada uno después de este episodio.

Sean Penn fue el personaje que dio a conocer aquel encuentro luego de escribir un reportaje para la revista Rolling Stone, razón por la que la actriz no se guardó nada y mostró el enojo que aún conserva hacia él.

“A quien me traicionó ya será él que se vaya a dormir tranquilo, porque yo no doy un quinto por esa persona. Me llevó con engaños, se metió a mi cama, o sea, fueron un montón de cosas que dices ‘¡qué deplorable!’”, declaró.

En una reciente entrevista con María Antonieta Collins, a propósito de su nueva serie “Volver a caer”, Kate revivió lo sucedido con el actor y el narcotraficante mexicano.

“Es una parte de mi vida y que, ni modo, se fue por un lado que yo no quería y así fue, pero que cuando tienes la verdad, cuando sabes el por qué hiciste las cosas que hiciste, que no me arrepiento absolutamente de nada de lo que yo hice, me arrepiento de no haber seguido tal vez mi instinto y de confiar en gente que no debí de haber confiado, pero fuera de eso no me arrepiento de nada”.