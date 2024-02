Katherine González demostró ser una influencer positiva con un mensaje que motivó su mamá

La imitadora Katherine González compartió un extenso mensaje sobre el amor propio (Tomada de Instagram)

La imitadora de “Pelando el Ojo”, Katherine González, dejó claro que quiere ser una influencer positiva para las nuevas generaciones.

Debido a su trabajo en las diferentes plataformas de Grupo Repretel, González ha creado una gran comunidad en redes sociales, donde cada día se anima a compartir más mensajes de amor propio, necesario para muchas personas.

Ella ya tiene tiempo haciendo CrossFit, transformando su cuerpo gracias al duro deporte, lo que le ha generado muchos malos comentarios y críticas, pese a que está y se siente mejor que nunca con su cuerpo y su salud, por ello decidió empezar a dar un mensaje más transparente, a mostrarse sin filtros y al natural porque se ama tal y como es y quiere que muchos jóvenes que la siguen se sientan igual.

“Las nuevas generaciones merecen crecer sin odiar sus cuerpos, merecen entender que el valor de sí mismos no depende de una forma o talla, que el amor más valioso y que nos hace crecer de formas inimaginables es el amor propio, merecen saber que es totalmente normal tener estrías, cicatrices, rollos, celulitis, vellos y que CUIDARNOS y velar por nuestra salud no significa seguir estereotipos inalcanzables”, escribió en su cuenta de Instagram.

LEA MÁS: Sharon Segura se emociona al contar que cumplió un sueño

La inspiración llegó porque descubrió, que al igual que muchas personas, su mamá vivió llena de inseguridades y nunca se había puesto un traje de baño, hasta este fin de semana.

“Hoy hablando con mi mamá me di cuenta de que nunca se había puesto un traje de baño y hoy lo hizo, después de muchos años de ocultarse, de no disfrutar de los paseos ni salidas, hoy la vi disfrutar como nunca antes y eso me llenó el corazón de una manera indescriptible. Esto me llevó a pensar cómo de generación en generación hemos ido cargando con inseguridades, miedos, vergüenza de nuestro cuerpo, olvidando las cosas realmente esenciales de la vida, cuando nos vayamos de este mundo nadie recordará esos ‘defectos’ que tanto nos desvían de la felicidad y la paz, no lo olviden”, concluyó.

La publicación generó varios mensajes y comentarios, muchos de agradecimiento por promover esos pensamientos positivos y otros asegurando que ella es una gran inspiración.