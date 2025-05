Katherinne González revela cómo una decisión del 2018 casi le cuesta la salud

Una decisión que tomó en el 2018 casi le cuesta la salud a Katherinne González, confesó la imitadora a finales de esta semana.

Una decisión que tomó en el 2018 casi le cuesta la salud a Katherinne González, confesó la imitadora a finales de esta semana. (Instagram/Instagram)

En un “reel” de Instagram en el que habló de su relación con el azúcar, la integrante de Pelando el ojo hizo la ruda confesión.

Según contó, ese año decidió hacer un cambio en su aspecto físico y se propuso bajar un montón de kilos, pero la manera en que lo hizo le trajo serias consecuencias.

“Era de las personas que no comía azúcar, que se sentía culpable (si la ingería). Por ahí del 2018 quería hacer un cambio: bajar un montón de kilos. De la forma que fuera yo quería ser delgada”, dijo la también arquitecta.

Afirmó que esa idea de cambiar su aspecto nació desde el “odio” que sentía por su cuerpo, por lo que no midió las consecuencias que le podría traer las cosas que decidió hacer con tal de cumplir con su meta.

“Este cambio físico que quería hacer fue desde el odio a mi cuerpo y no desde el amor y apareció un reto que era cero azúcar. Me iba a costar mucho porque yo toda la vida amé los postres, el chocolate…, pero en ese momento estaba tan obsesionada por ser delgada que no me importó”, refirió.

González compartió fotos de cómo quedó tras el régimen que ella misma adoptó con tal de verse como una Barbie.

“Quedé así. No se imaginan el montón de consecuencias a nivel emocional, hormonal y de salud en general que tuve en este tiempo”, refirió mientras mostró fotos de la alergia que se le hizo en la cara y lo demacrada que se veía producto de esa decisión.

Dijo que, a pesar de que logró el objetivo, se sentía igual de vacía y con el autoestima por el suelo. “Fue donde aprendí que todos esos cambios vienen de acá (tocó su cabeza)”, mencionó.

Katherinne también destacó la importancia de tomar decisiones desde el amor propio. “Si las tomamos desde el amor, obviamente no vamos a decidir cosas que nos hagan daño”, agregó la humorista de Repretel.