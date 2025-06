Katherinne González reveló en conmovedor video cómo le decía de cariño su fallecido padre

Katherinne González celebró su primer Día del Padre sin su papito, quien falleció el pasado 30 de abril. (Instagram/Instagram)

Katherinne González celebró su primer Día del Padre sin su papito y lo hizo llevándole flores, un perrito de peluche y otros detalles al cementerio. Además, quiso hacerle un emotivo video para recordarlo.

Don Luis Enrique González Villalobos falleció el pasado 30 de abril, a los 63 años, y para la imitadora de Pelando el ojo no han sido días fáciles, pero aún quiso darle un significado diferente a esta fecha.

Katherinne González recordó así a su papá en el Día del Padre

“No como un día triste y de ausencia, sino un día para recordar, honrar y agradecer la bendición que tuve de tener un papá maravilloso, presente y que me amó con todo su corazón. Aunque ya no está en este plano físico, sigue presente en cada conversación, siempre digo: ‘esto le encantaría a mi papá’ o ‘si estuviera aquí, él diría esto’, sigo incluyéndolo en mis decisiones, en mis sueños y hasta en mi silencio. Qué privilegio haber sido su hija y qué privilegio sentir dolor por su ausencia, porque amarlo tal y como dice esa frase valió la pena”, mencionó en el video que hizo con fotos y videos de su papito.

Katherinne González visitó la tumba de su papito y le llevó flores y otros detalles en el Día del Padre. (Instagram/Instagram)

La humorista reconoció que, a veces, cuando quiere darse por vencida o ya no puede más por no tenerlo, recuerda que debe seguir adelante por él.

Además, les envió un mensaje a todos aquellos que tampoco tienen a su papito en vida y hasta reveló cómo le decía su papá de cariño.

“A los que hoy tampoco tienen a su papá quiero enviarles un abrazo y mucha fortaleza, sepan que no estamos solos. El duelo no se va, pero se transforma y también nos transforma, y es que a ellos no les bastó ser unos papás maravillosos, sino que ahora también son nuestros ángeles de la guarda. Te amo, te adoro y te quiero pa. Atentamente, Katherinne Chilindrín”, dijo.

