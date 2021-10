Katherinne González y Edson Picado demuestran que sí se puede trabajar con la pareja

Katherinne González y Edson Picado llevan tres años aunque pocos lo saben. Cortesía. Katherinne González y Edson Picado llevan tres años aunque pocos lo saben. Cortesía.

Tener una relación de novios o esposos en tiempos de redes sociales no es fácil, mucho menos si ambos son figuras públicas y ni qué decir si los dos trabajan en el mismo lugar.

Este es el caso de varios famositicos que decidieron entablar una relación con otra figura reconocida con la que bretean y, a diferencia de lo que muchos pensarían, les va muy bien.

La primera entrega que les traeremos es la de los humoristas e imitadores de Pelando el ojo Katherinne González y Edson Picado, quienes la semana anterior cumplieron tres años de feliz noviazgo. ¡Qué lindos!

La bonita pareja comparte no solo su trabajo, sino que vive junta desde hace un par de años. Son “padres” de dos gatitas, una perra y un erizo.

Además de trabajar en el programa de Monumental, también son parte de La Matraca de Repretel y de las transmisiones de fin y principio de año para los canales de La Uruca.

Katherinne González y Edson Picado se admiran mucho en lo que hacen. Cortesía. Katherinne González y Edson Picado se admiran mucho en lo que hacen. Cortesía.

Ellos fueron amigos antes de que empezaran a sentir mariposas en el estómago y, para ambos, ese es uno de los secretos de su sana convivencia.

Algo a destacar es que ella fue la que pidió que fueran novios en un viaje que hicieron a Manuel Antonio.

“Prácticamente las 24 horas del día las pasamos juntos, ya sea trabajando o en la casa. Nosotros no somos de los que pasamos publicando fotos en redes contando de nuestro amor, nos gusta el perfil bajo y solo publicamos algo cuando es una fecha especial, siento que tenemos una relación más real que algo meramente de redes sociales.

“Seguimos siendo mejores amigos, nos conocimos bien, en mi caso yo vi en ella todo lo que quería en una persona, alguien divertida, sincera, talentosa y muy real”, dijo Edson.

González piensa parecido a su amor en que una relación es de dos y no de miles en redes sociales.

“Yo cuando veo que saca una imitación me siento orgullosa de verlo, pero hasta ahí, no somos de subir fotos en todo lo que hacemos y exponer la relación. Creo que no todo mundo aguanta la presión de que la gente comente sin saber, a mí a veces hasta me preguntan que si todavía sigo con él porque no subo nada, porque creo que es invitar a la gente a que entre y opine de la relación”, dijo ella.

A pesar de que viven juntos y comparten gustos como el ejercicio y el trabajo, ellos afirman que intentan darse sus espacios para que no se empalague el uno del otro. También se admiran muchísimo en lo que hacen.

“Ninguna relación es perfecta, la hemos ido construyendo, el amor y la confianza que nos tenemos ha ido fortaleciendo la relación. Yo a ella le digo que soy el fan número uno, la veo en Pelando el ojo y me muero de risa con sus salidas, para mí es muy buena en lo que hace, ella también me apoya mucho en lo mío y eso es muy bonito sentirlo”, dijo el imitador de personajes como la chef Doris, Víctor Carvajal y otros.

Como es normal en cualquier pareja, en alguna ocasión tienen sus diferencias, pero desde que empezaron dejaron claro que los problemas se quedan afuera de la cabina de radio.

“Lo que pasa en la casa se queda afuera (del brete), a Edson le cuesta un poco más porque si está enojado se le nota, yo digo que hay que saber separar lo profesional de lo personal, pero a nosotros nunca nos ha parecido nada negativo trabajar con la pareja, nos apoyamos desde antes de ser novios y lo hacemos ahora”, comentó Katherinne.

“Cuando estamos en el programa es un compañero más, no somos de andar de pegas y sabemos que en el trabajo debemos respetar a los demás”, agregó.

Edson y Katherinne son una pareja bonita y muy sólida. Cortesía. Edson y Katherinne son una pareja bonita y muy sólida. Cortesía.

Aventureros

La pareja cuenta que ha tenido una gran cantidad de aventuras y una de las que recordó fue cuando se fueron a pasear al volcán Poás, pero como ninguno tiene carro, jalaron en Uber.

La pasaron superbién, pero pensaron que les sería igual de fácil devolverse a su casa, sin embargo, no fue así.

“Nos tocó caminar desde el volcán y por dicha nos topamos un guardaparques y nos hizo ride en el cajón y caminar como nueve kilómetros. Siempre que vamos a los lugares nos pasa algo y al final son momentos que nos unen más”, recuerda Picado.

Añadieron que sí se puede mantener una relación con el compañero siempre y cuando se respeten los espacios y los derechos del otro.