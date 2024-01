Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez: “No se imaginan lo enferma que estoy”

Kattya Granados no la ha estado pasando nada bien este inicio de año. Instagram

Kattya Granados, la mamá de la guapa presentadora Keyla Sánchez, ha estado lidiando con una serie de complicaciones de salud.

“No se imaginan lo enfermita que estoy, no parece, pero me siento supermal. Lo voy a aceptar, porque uno siempre se hace el valiente y yo soy de las que siempre está positiva, con actitud y si me preguntan que cómo estoy, digo que bien y, a veces, no estamos bien”, comentó por medio de Instagram.

Desde que inició el año, doña Kattya se ha estado cuidado, porque según contó, pasó con una infección de riñones, después una gripe y ahora enfrenta una sinusitis.

“Me dio la infección, luego la gripe y ahorita ando con una sinusitis con la que he estado mal”, agregó.

La guapa confesó que trata de dar lo mejor de ella, ya que tiene obligaciones y responsabilidades.

Doña Kattya Granados es la mamá de Keyla Sánchez (Instagram)

Doña Kattya se fue a “sobar” porque pensó que todo lo que estaba pasando era debido a una pega de algún alimento que le cayó mal; sin embargo, dijo que presentía lo que tenía debido a los fuertes dolores de cabeza y secreción que ha tenido, por lo que ahora le tocará tomar antibióticos por al menos siete días.

“Este antibiótico me destroza el estómago, además de que ya lo tengo destrozado, por todo lo que tomo, pero vamos de nuevo con las medicinas”, agregó.

Ella comentó que las enfermedades son porque muchas veces las personas tienen las defensas bajas o anímicamente no están muy bien, y eso provoca esta serie de complicaciones.

Esperamos que doña Kattya se recupere pronto y pueda disfrutar de una buena salud.