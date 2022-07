Kattya Granados, mamá de Keyla Sánchez, se disculpó por polémico comentario

Kattya Granados, la mamá de Keyla Sánchez, se llevó una lluvia de críticas por su comentario. Instagram

Doña Kattya Granados, madre la presentadora Keyla Sánchez, ofreció disculpas y explicó el comentario de la “piscina” que hizo hace unos meses, y que derivó en un montón de críticas y burlas en su contra.

En una entrevista que dio a un programa de Teletica, dijo que no fue su intención presumir con que tiene una piscina en su casa, en Esparza, Puntarenas, y por eso el comentario se malinterpretó.

“Inicié el comentario ofreciendo disculpas, dije que toda la gente que me conocía sabía cómo yo era, que no soy presumida, que soy la más humilde y lo juro que es cierto. Nosotros tenemos una quintita pequeñita, que se llama Regalo de Dios y por una y otra cosa que siempre están criticando de que estábamos en la piscina de la casa de Keyla, y ya era mucha la majadería, fue donde yo dije que no, que era en mi casa y que ahí estaba la piscinita”.

“No lo dije con ninguna intención de ofender a nadie, no debí haberlo hecho y aprovecho el espacio para pedir disculpas, de todo corazón, si alguien se sintió ofendido por eso, porque no era mi intención, jamás”, aseguró.

Además, señaló que ha sufrido en silencio la lluvia de críticas que le generó ese comentario.

“La gente desconoce lo que yo he llorado porque siempre ven la parte bonita de uno en redes, pero he llorado mucho por todo, por mi mamá, después vino lo del accidente de Keyla y por todo lo demás, yo he pasado mis momentos tristes y los seguiré pasando, pero me fortalezco en la parte espiritual, me seco las lágrimas y salgo de nuevo porque tengo muchas obligaciones, tengo un trabajo...”.

“Me dijeron que tanto que oré y siempre se murió mi mamá”, agregó.