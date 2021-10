Kavvo: El joven de Tilarán que llegó a lo más alto en Spotify

Kavvo dice estar muy feliz por el éxito que ha logrado en su corta carrera musical. Cortesía Kavvo dice estar muy feliz por el éxito que ha logrado en su corta carrera musical. Cortesía

El nombre del cantante Kavvo ha empezado a sonar con mucha fuerza, incluso fuera de nuestras fronteras. Esto luego de que su canción “Amarrau” alcanzara el número uno como la más reproducida en Spotify en nuestro país, Guatemala y El Salvador.

En Costa Rica tiene varias semanas de ser la favorita de muchos, unos días está en el primer lugar, algunos baja, pero luego vuelve a subir al puesto de honor, por lo que la gente no ha dejado de corear: “¿Cómo estás? Aparte de sensual. Soy fan de tu cintura, tu cabello y caminar. Deja que te coma en el asiento de atrás. De diez un cien conmigo te vas a ganar”.

El nombre real de este artista, nacido en Tilarán de Guanacaste, es Sandro Emanuel Herrera Manzanares.

Su hermano mayor, José Daniel Herrera, murió de forma repentina hace ocho meses y eso lo marcó para siempre, ahora él es su mayor inspiración para seguir luchando por el sueño de que sus canciones se escuchen en todo el mundo.

Conversamos con este joven, de 18 años, quien dice tener los pies muy bien puestos en la tierra a pesar del gran éxito que está teniendo su carrera en tan poco tiempo.

- ¿Qué significa Kavvo?

Vieras que no tiene un significado como tal, sino que salió en medio de una conversación entre unos amigos, dijimos: “Kavvo, suena bien, se va”. No tiene un significado personal o algo más allá del nombre.

- ¿De quién heredó el gusto por la música?

Mi papá (Juan Carlos Herrera Salas) es compositor y cantante, solo que nunca lo vi como una inspiración o porque como él canta yo iba a cantar, pero hoy por hoy veo que todo eso lo traigo de familia.

- ¿Cómo se empezó a dar a conocer siendo de un lugar tan alejado?

Una vez estaba en Facebook (en el 2019) y vi una publicación que decía: ’Si esta publicación llega a 50 likes (me gusta) y 50 comentarios subo un video cantando’, y la varas es que la compartí en mi perfil y la publicación llegó a los 50 likes, entonces tuve que subir el video cantando y así se fue desarrollando algo bonito. Primero empecé en Facebook, luego YouTube y ahora en Instagram.

Empecé a componer mis canciones y a la fecha ya grabo y tengo mi productor.

- Pero en eso entonces estaba en el cole...

Ah sí, creo que estaba en noveno. Pero ya dedicarme a la música y a componer mis propios temas fue desde noviembre pasado. De hecho, me tuve que venir a vivir a San José para estudiar (terapia física) y poder hacer presentaciones.

- ¿Cómo logró que otros artistas supieran de su talento?

Siempre fui como ese chamaquillo que le tiraba la bola (hablantín) a todo el mundo, entonces tenía muchas amistades por esos lados de la música. Les escribí a artistas de aquí, les pedía consejos y ayuda, creo que eso me fue forjando poquito a poco y uno también pone de su parte, realmente vale mucho escuchar consejos.

Al principio solo componía, pero fue hasta que me junté con Christofer Alfaro, que es mi productor y el que me ayuda con mi carrera, que decidí grabar lo mío.

- ¿Cómo surge la canción Amarrau?

En mi casa, que es donde compongo, se la mandé a mi productor ese mismo día y la grabamos. Este tema está grabado desde marzo solo que hasta hace un mes la subimos a las plataformas. Todo este tiempo estuvo guardada.

10 de setiembre salió “Amarrau” y ya tiene casi 2 millones de reproducciones solo en YouTube.

- ¿Y por qué tenía un exitazo así esperando?

Porque tenía otros proyectos más y no sé, como para darle más exposición luego. También porque otro artista se iba a montar en la canción (hacer un dúo); sin embargo, al final no salió.

- ¿Cuándo la escribió estaba enamorado como dice la canción?

Vieras que no. Yo no soy de componer inspirándome en algo que me ha pasado o que me esté pasando, yo solamente desarrollo un tema, me lo imagino y simplemente lo escribo.

- ¿Cuántos temas lleva escritos?

Estamos hablando de más de 800 a 900 canciones. Muchas de ellas eran de cuando apenas estaba empezando a componer, que me sentaba horas a escribir. Soy yo el que decido cuál es mejor para grabar y dar a conocer, el resto las tengo ahí o se las escribo a otros colegas.

- ¿Cómo recibe el que esta canción haya pegado tanto hasta fuera del país?

¡Ha sido increíble! Me siento supercontento conmigo mismo y con la recepción del pueblo tico. Aquí en Costa Rica nunca se había visto algo así y esto me sacó hasta de mi rutina diaria. Gracias a “Amarrau” tengo ahora un montón de trabajo.

- Veo que la cuenta de Instagram la abrió apenas en setiembre y ya tiene más de 80 mil seguidores. ¿Se esperaba tanto apoyo?

El crecimiento en redes ha sido fenomenal, increíble. De hecho, todos los días recibo mensajes, sobre la canción, gente que escucha mis otras canciones y también me felicitan. “Amarrau” sin duda me ayudó mucho a darme a conocer.

- ¿Por qué la canción 01/06 se la dedica a su hermano?

Nosotros somos cinco hermanos, pero uno de ellos ya está en el cielo. Mi hermano mayor (José Daniel Herrera) falleció en febrero de un infarto, a los 34 años.

En esa canción metí un audio que él me había mandado cuando iba para mi primer evento. Era un audio felicitándome, aconsejándome, dándome la buena y, después de su muerte, él se convirtió en una inspiración y en una motivación para mí en todo, era como mi segundo papá.

Tres días antes de que él falleciera estuvimos en su casa y luego nos avisaron que le dio un infarto y eso nos agarró como en seco.