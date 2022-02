Kavvo y su nueva pieza ‘Close Friends’ tienen el reto de superar el pegue de ‘Amarrau’

Kavvo tiene un bonito reto en frente: demostrar que es más que una sola canción.

El joven cantante nacional acaba de lanzar su pieza llamada “Close Friends” (Amigos cercanos), la cual es la primera que estrena después de pegarla el año anterior con “Amarrau”, la cual cruzó fronteras y se posicionó en el top de canciones más escuchadas en Spotify en Tiquicia y en varios países de Centroamérica.

Y parece que su nuevo tema va por el mismo camino, ya que en cuatro días, desde su lanzamiento, lleva casi 345 mil reproducciones en YouTube.

Kavvo la tiene mucha fe a Close Friends.

- ¿Cómo es la sensación con esta nueva canción tras el éxito de ‘Amarrau’?

Vieras qué sensación, es algo muy chiva porque no me sentía así hace bastante, sacaba música, pero con ‘Close Friends’ es distinto, porque la gente esperaba mucho esta canción, no sé qué vaya a pasar, pero siento como si fuera la primera.

- ¿Cuál es la mayor diferencia con ‘Amarrau’?

Yo trato de estar en neutro, pero con esta canción la gente se encargó de meterme la emoción a mí, en TikTok saqué un adelanto y ayudó muchísimo, esa es la plataforma que más nos empuja en este momento.

Hablando con otros cantantes del género, dicen que le agradecen a usted por ser el que abrió la puerta para que pasaran cosas muy buenas en la música, ¿cómo se siente al escuchar eso?

Le soy sincero, no soy mucho de pensar en eso, vivo con Siho y con Deeikel y me llevo muy bien con Brayy, ellos mismos me han dicho eso y que ellos tengan ese concepto de mí es lo mejor que hay, ese respeto no se cambia por nada. Yo no sé si abrí las puertas,c pero la carreta que viene con la nueva generación de artistas de Costa Rica va a poner al país en el mapa a nivel mundial, hay mucho material para exportar.

- ¿En qué momento deja de ser Kavvo y es Sandro Herrera (su verdadero nombre)?

Siempre, la verdad es que usted habla con Sandro, yo uso ese nombre artístico, pero sigo siendo igual con mis amigos.

- ¿De qué trata la nueva canción?

‘Close Friends’ es un tema real, una historia mía, que una muchacha me agregó a amigos cercanos y de una vez hice la melodía y el coro de la canción, es para esas personas que tiran indirectas en redes y quieren estar con una persona, pero no saben cómo.

Por dicha, el público en distintas plataformas creció muchísimo, hay maes de más de 30 años que me piden fotos, entonces es una canción para todos.

- ¿Qué espera con esta canción?

Esto es parte del proceso, soy muy agradecido con la vida y con Dios, pero mi objetivo es otro, quiero salir de las fronteras, ser grande y así me lo propuse, yo hablo con Dios mucho de eso, de mí esperen el 300 por ciento porque siempre quiero dar lo mejor.

- ¿Quién lo aconseja con todo lo que le pasa?

Desde chiquillo he sido muy independiente, he tenido la ayuda de mi mamá y mi familia, pero todas las decisiones las tomo yo solito, sí hay gente de mi equipo trabajo que me aconseja y apoya, pero trato de hacer las cosas por mi cuenta.

- ¿Cómo vive su familia esa fama repentina?

Es una locura, ya vieron que la cosa sí va en serio. La felicidad que mis padres me transmiten es lo mejor que hay, ya ellos saben que me monté en la ‘arepa voladora’ y no hay que parar.