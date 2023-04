Keiz, el Dj tico que está cumpliendo el sueño de vivir de las redes sociales

Luis Carlos Vargas Zamora, mejor conocido como Keiz, logró lo que muchos desean, pues apostó todo por hacerse streamer y lo logró.

Este joven, de 23 años y vecino de Rohrmoser, renunció a su trabajo en un call center y uso su pasión de Dj y productor musical para dedicarse a hacer contenido en sus redes sociales

Luis Carlos Vargas Zamora mejor conocido como “Keiz” (Cortesía)

-¿Cómo es Luis Carlos Zamora?

Soy una persona muy carismática y siempre me ha gustado recibir el cariño de la gente mediante las plataformas digitales.

Luis Carlos Vargas con el productor "Disto". (Cortesía)

-¿Cómo inició su carrera de streamer?

Inicié en la pandemia, en el 2020, cuando la plataforma Twitch fue un bum, entonces yo le saque el jugo a eso y empecé a jugar videojuegos en vivo, jugaba uno que se llama Fall Guys, que era un poco complejo. Ya después me fui metiendo más de lleno en cómo funcionaba cada plataforma digital para empezar a trabajar en cada una de ellas.

-¿Cuál es su plataforma preferida?

Empecé con twitch que es una plataforma para hacer transmisiones en vivo, ya después fui sumando Instagram y Tiktok, realmente no tengo una preferida, me han gustado mucho todas, cada una tiene una forma particular.

-¿Sabía que le iba a ir bien con estas plataformas?

Sabía que desde que iba a dejar mi trabajo me iba a ir bien, yo siempre lo mentalicé y lo pude hacer realidad, el contenido que generaba siempre me lo tomaba muy en serio. Al principio solo 10 personas me veían, pero no fue impedimento para crecer en la plataforma.

-¿Dónde trabajaba antes de tirarse al agua?

Siempre trabajé como Dj, por un año trabajé en un call center, estábamos en plena pandemia y la verdad ocupaba plata. Ahí duré un año y trabajaba ocho horas diarias, pero un día decidí que iba a cumplir mi sueño de reinar en las redes sociales.

-¿Usted se ha hecho bastante conocido por el material que sube a Tik Tok?

Sí, la verdad he sabido cómo explotar de una manera agradable esta plataforma, me ha ido bastante bien, todo lo que se sube son extractos de los en vivos de Twitch, y bueno, siempre trato de subir los videos más cómicos.

-¿Cómo se organiza para cada en vivo?

La verdad nunca se hace un guion como tal, siempre se propone un tema y de eso hablamos, o bien la gente hace preguntas en el mismo en vivo. Cuando invito a algún personaje que no conozco bien, lo estudió para ver si es relevante y que ha hecho interesante.

-¿Qué contenido se puede ver en sus plataformas?

Los lunes la gente puede interactuar conmigo, por lo general me dedico a hacer rifas, los miércoles tengo tengo algún invitado para hacer el conversatorio y los jueves hacemos un pódcast, con otros generadores de contenido, en donde se abordan temas que se planean el mismo día, antes de entrar al aire.

-¿A cuáles famosos ticos ha invitado?

A mi casa llegó el diputado Oscar López, Brayan Ganoza, Choché Romano, Byron Salas, Johanna Villalobos, entre otros personajes destacados del medio.

-¿Cómo cita a estas figuras?

La verdad a muchos los conozco por el trabajo que tengo como Dj, he tenido la oportunidad de conocer gente del medio y eso me ha ayudado, siempre me aceptan las invitaciones y yo los trato como si fueran mis amigos.

-¿Ya genera platica con las plataformas?

Sí, al inicio en Twitch hacía demasiado billete, por lo menos mil dólares mensuales, eso fue porque aceptaba muchos retos en los cuales la gente pagaba si yo los cumplía.

-¿Qué tipo de retos eran?

(Risas) Eran retos un poco pasados, había días que tenía que tomar shots de Cacique y la gente me pagaba por eso.

A veces en los mismos en vivos la gente escogía ingredientes de mi refrigerador y yo me tenía que hacer un batido con lo que ellos me dijeran, pero ya esos retos no los hago, por dicha.

-¿Actualmente cuánto genera?

Es variable por lo general 200 o 500 dólares. Eso depende mucho de cuánto apoyo le dé la gente a uno. Ahora solo veo la plataforma como un banco, no tocó la platica solo la dejó ahí para que genere más.

-¿Cuánta plata ha gastado?

Uuuuh he gastado alrededor de tres millones, todas las cosas que uso son demasiado caras, uno no puede usar una computadora normal para hacer este tipo de contenido en Twitch, uso cámara profesional, micrófono, la silla, el escritorio, en realidad todo es caro. Invertí plata para el set con luces, mis figuras preferidas y adornos que me gustan.

-¿Ha valido la pena todo el esfuerzo y el gasto?

La verdad no me arrepiento de nada, todo el amor que le he metido a este proyecto personal ha valido la pena y me encanta.

-¿Cómo son sus seguidores?

He recibido apoyo de muchas partes del mundo, pero he tenido bastante apoyo del público costarricense y que bueno porque antes eso no se veía, la gente ahora sí está apoyando lo nacional.

-¿Está cumpliendo su sueño?

La verdad sí, ser productor músical y dj profesional me ha ayudado bastante a poder crear contenido de calidad.

Luis Carlos Vargas trabaja como DJ desde su adolescencia (Cortesía)

-¿Cuántas veces por semana trabaja como dj?

Tres veces por semana, trabajo dentro y fuera de San José, en eventos privados o en algún bar.

-¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre?

Me gusta pasar tiempo con mis conocidos, hacer música, me gusta ver Naruto, una serie manga, esa es mi preferida, la podría ver mil veces.

-¿Qué prefiere, la playa o la montaña?

Un buen plan siempre será cualquier playa de Guanacaste.

-¿Qué consejo le da a los jóvenes que quieren ser creadores de contenido?

Que nunca dejen de luchar por sus sueños, que todo lo que se propongan lo pueden cumplir. Eso sí, hay que ser constante con los sueños de cada uno.