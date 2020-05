“Había días en que doblaba rodillas y le pedía a Dios que cambiara a mi esposo o me diera una salida porque necesitaba salir adelante, tenía seis meses y yo con aquella panzota y Kendall no me daba dinero para nada, tenía que ponerme ropa de mi mamá, fue tan difícil porque no supe lo que fue que me tocara la panza o que le hablara al bebé, como pareja no existíamos, él me decía que no me quería y que se iba a hacer cargo del bebé, pero que no quería nada conmigo".