Kenneth Valerio le hizo caso a su papá y fue el ganador de este domingo en Force Masters

Kenneth Valerio fue el primer y único de la noche en completar el circuito. (MAYELA LOPEZ)

Kenneth Valerio, un preparador físico, vecino de Curridabat y de 32 años, fue el único musculoso que pudo completar el circuito completo en la segunda fecha del programa Force Masters de Teletica.

El joven, quien además de tener su propio gimnasio se dedica a la cocina, demostró lo bien preparado que llegó y en un tiempo de 04:01:26 llegó al final.

Él llevó bastante gente para que lo apoyara, entre ellos, su papá, don Marvin Valerio, quien se mostró más que emocionado al ver a su hijo haciéndose grande y cumpliendo el sueño.

De hecho, el señor tuvo mucho que ver con el éxito de Kenneth, pues en su casa le hizo un circuito muy similar para que practicara y llegara con todas las fuerzas y agilidad requeridas.

Kenneth Valerio y su padre Marvin Valerio estaban más que emocionados con el resultado. (MAYELA LOPEZ)

Según el ganador, ir con calma y confiar en Dios fueron las claves para lograr completar las pruebas.

Aunque únicamente Valerio finalizó todos los obstáculos, el exparticipante de Guerrerros William Mora, un entrenador personal de 31 años, llegó a la zona segura a los 00:57:50, y con este tiempo logró convertirse en el segundo clasificado de la noche, ambos participantes recibieron un premio de 250 mil colones.

Kenneth Valerio (izquierda) y William Mora fueron dos clasificados de esta fecha. (MAYELA LOPEZ)

Los participantes de este segundo programa fueron Emmanuel Arce, Jessica Villarreal, Pablo Rojas, Glenda Sánchez, Laura Gutiérrez, Karla Morera, Rachel Fonseca y Oscar Castro.

Los goombas, que son para mantener el equilibro, y el vormir siguen siendo los obstáculos más complicados y temidos por los atletas; sin embargo, este domingo los ‘tarzan rings’ pusieron en aprietos a dos competidoras que no tuvieron el impulso suficiente para llegar a los aros.

Figura de canal 8 participará en Force Masters

Sobrado.

En esta ocasión, los invitados fueron el excombatiente Rándall Casanova y Adrián Zumbado, que es creador de contenido en TikTok.

El gran ganador del millón de colones fue Casanova, quien concluyó el circuito en 03:03:39 minutos y le donará el monto a Obras de Espíritu Santo.

Randall Casanova se la jugó bonito y logró subirse a la cima. (MAYELA LOPEZ)

Recordemos que Casanova fue uno de los que llegó a hacer las pruebas para entrar al programa, pero no fue escogido entre los 50 finalistas. Pero no se quedó con las ganas de participar y cerrar algunas bocas que no creían que podrían estar en este circuito.

Con la participación de los 10 atletas de este domingo, ya van 20, que se irán eliminando en las próximas semanas para sacar a los ganadores de un chuzo de carro Toyota, que es el gran premio que da este formato.