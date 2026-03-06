Keyla Sánchez anunció dónde empezarán con las audiciones para Batalla de Karaoke

Keyla Sánchez e ítalo Marenco, presentadores de Batalla de Karaoke. (redes)

Keyla Sánchez estuvo de invitada este viernes en Buen día para hablar, junto a su nuevo compañero Ítalo Marenco, del programa Batalla de Karaoke que conducirán juntos los sábados a partir del 11 de abril.

La presentadora contó que el concurso de canto será en vivo, de 8 a 10 p.m., y que desde este viernes empezarán a hacer audiciones en diferentes bares y restaurantes para escoger a los participantes.

De hecho, anunció que este viernes en la noche estarán en el bar y restaurante La Muni, en el centro de San José (cerca del edificio municipal) buscando karaokeros.

En las páginas de Teletica estarán anunciando dónde estarán cada noche haciendo las audiciones.

“Este formato es nuestro, creo que es muy criollo, muy nuestro, muy tico, el karaoke. Es muy lindo, yo creo que la gente en casa, bueno, sabemos que lo van a disfrutar montones, porque tico que se respeta, canta en el baño, cocinando, en el carro, no importa si usted cante bien o cante mal, pero los karaoke son los mejores”, dijo la presentadora.

Ítalo, por su parte, dijo estar encantado de volver a trabajar con Keyla a quien conoce desde hace muchos años.

“Keyla es única. Es maravillosa, tiene una luz que irradia, y ella en cámara se ve bien, y es buena compañera”, dijo Marenco.

En Batalla de karaoke cada programa premiará a un ganador con 500 mil colones y tendrá la oportunidad de pasar a la gran final, mientras que el ganador de la temporada recibirá 3 millones de colones.

Además, anunciaron que el público será el que vote por su karaokero favorito y también se podrá ganar premios desde su casa.

“Nosotros nos vamos a encargar de que ustedes disfruten, de que la pasen bien. De verdad, sábado tras sábado tenemos una misión grandísima que es que ustedes sintonicen Batalla de karaoke”, dijo Sánchez.