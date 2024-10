Keyla Sánchez celebra su regreso a canal 7 con el rumor de un nuevo amor “soplándole en la nuca”

Keyla Sánchez regresa a canal 7 el 11 de diciembre. (Instagram)

Keyla Sánchez celebró en redes su regreso a canal 7 en medio de los rumores que la vinculan, sentimentalmente, con un nuevo galán.

Este miércoles, el productor Alonso Acosta confirmó que Sánchez será parte del elenco de presentadores de El Chinamo 2024, y mientras eso sucedía, ella tomó su Instagram para aclarar si dejó la soltería.

LEA MÁS: ¡Keyla Sánchez regresa a canal 7!

La presentadora de tele tuvo que salir al paso de eso luego de que una página farandulera publicara un video este miércoles, en el que se le ve muy sonriente compartiendo con un joven, en una fiesta posterior al concierto de Aventura, del sábado pasado.

En el video del “paparazzi” se observa, incluso, cómo Keyla toma de la mano al hombre, después de compartir con él muy cerquita el uno del otro.

Debido a eso fue que la ramonense grabó varias historias para aclarar que está soltera y, de paso, asegurar que al concierto de Romeo Santos fue con amigos y amigas.

“Estoy soltera hace mucho tiempo. Tengo muchísimos meses de no tener novio, de no tener pareja, de no tener a nadie y siempre lo he dicho, cuando tenga a esa persona y esté completamente feliz, orgullosa, plena, segura, enamorada…, yo voy a decir que es él, como lo he dicho un montón de veces”, refirió Sánchez.

Key reclamó que la gente le inventa novios “por millones” y que es por eso que advierte a sus amigos que si están, públicamente, muy cerquita de ella, podría ser el siguiente galán con el que la vinculen.

Keyla Sánchez confirma si está soltera o si tiene nuevo galán

“Vacilo con mis amigos porque yo les digo ‘amor’, los abrazo y los quiero, pero todos son mis amigos, les paso diciendo que se hagan para allá porque sino va a ser mi próximo novio y la vida no puede ser así. Cuando yo tenga un caballero, cuando esa persona llegue y sea un príncipe azul, sea cariñoso, sea amoroso, detallista, proveedor, familiar, que tenga a Dios de número uno, que me cuide, me chineé y apoye; cuando ese hombre llegue a mi vida y esté completamente segura que es él se los voy a presentar”, continuó la también locutora.

LEA MÁS: Keyla Sánchez no dejó dudas de que tiene un gran corazón

La nuevamente presentadora de canal 7 manifestó que está feliz con su soltería y que no quiere a ningún hombre en su vida por ahora más que a su papá y a su hijo.

“No están las inscripciones abiertas, ni estarán, pero soy creyente que cuando Dios tiene algo para uno y se lo pone en el camino es porque viene de Él. Estoy soltera, no estoy a la orden, no estoy disponible. Estoy muy enfocada en mí, muy tranquila e ilusionada con todo lo lindo que viene. Tengo cosas más productivas que me llenan más el corazón y me ilusionan más hacia un futuro y cosas que estoy construyendo que no les voy a decir porque no todos se alegran del bien ajeno”, terminó.

Keyla Sánchez celebró así su regreso a canal 7. (Instagram)

Tras los varios videos que dejó en sus historias hablando sobre eso, Keyla se fue a su “feed” de Instagram y ahí festejó que a partir del 11 de diciembre vuelve a salir de nuevo por canal 7, al menos por unos días. Ella fue despedida de Teletica el 31 de julio porque el programa que presentaba, Calle 7: La Revista, cerró.

LEA MÁS: Keyla Sánchez da detalles de su nuevo procedimiento estético