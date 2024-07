Keyla Sánchez compartió un desgarrador mensaje que le pone la piel chinita a cualquiera

Keyla Sánchez su abuela (materna) y su mamá. Instagram

Keyla Sánchez le puso la piel chinita a varios de sus seguidores tras compartir, con un sentido mensaje, unos recuerdos de una persona muy especial.

La presentadora de Canal 7, mediante su cuenta de Instagram, publicó varias fotos de su abuelita materna Olga Vega Arce, quien falleció el 11 de febrero del 2022, a causa de una enfermedad llamada polineuropatía severa.

Sánchez posteó las fotos y agregó: “Un abrazo hasta el cielo a la cumpleañera más hermosa de este mundo. No hay día que no te piense, no te extrañe y no te necesite”.

Su amada abuela cumplía años este domingo 21 de julio; de hecho, la presentadora del canal del trencito dijo que era la mejor abuela que alguien pudo haber tenido en la tierra.

“Cuánta falta nos haces tita 2. No hay día que no te recordemos. Gracias por amar, cuidar, chinear y alcahuetear a tu amado Thiago (hijo de Keyla), quien fue tu tanque de oxígeno por 7 años. Estarías más enamorada que nunca de este enano que cada día está más perfecto y gracioso”, añadió.

Resignada a su partida, la guapa presentadora dijo que Dios ocupaba un ángel de corazón noble, sencillo, puro y lleno amor de compañía.

“Feliz cumpleaños a la mejor abuela de este planeta, siempre fuiste fuera de serie. Te amo y te extraño”, escribió.

Recordemos que Sánchez no se refería demasiado a la situación por la que pasaba su abuelita. Sin embargo, antes de que falleciera les había pedido apoyo a sus amigos y seguidores para que donaran sangre para doña Olga.

La abuelita de Keyla Sánchez estaría cumpliendo años.

“Gracias por ser la mejor abuela y la mejor tita 2 de este mundo. Nos diste tantísimo amor, protección y chineos que por eso fuiste y serás la mejor de este mundo.

“Descansa en paz mi mano derecha, ahora sí eres nuestro ángel de la guarda. Nos reencontraremos en el cielo. Te amo, mi guerrera y mi gran amor, te llevaste la mitad de mi alma y corazón”, escribió el día que se dio a conocer el fallecimiento de su abuelita.