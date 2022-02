Keyla Sánchez confesó que quiere casarse y construir la casa de sus sueños

Keyla Sánchez milagrosamente habló un poco de su vida privada en sus redes sociales, pues casi siempre lo que postean son patrocinios. Instagram

La presentadora Keyla Sánchez decidió contestarle algunas preguntas a sus seguidores de Instagram y entre sus respuestas confesó que uno de sus anhelos por cumplir es formar una familia y construir la casa de sus sueños.

La conductora de “¡Qué buena tarde!” también habló de que le encantaría darle un hermanito a su hijo Thiago y que aún no pierde la esperanza de vestirse de blanco y caminar hacia el altar.

Ella posteó en su cuenta de Instagram, donde tiene 845 mil seguidores, que solo iba a contestar 10 preguntas de todas las que le enviaran. Obviamente, ella seleccionó cuáles responder.

La figura del 7 suele ser muy quitada para hablar de su vida personal, desde que empezó a bretear en este canal, incluso con la prensa, así que sus respuestas dejaron a muchos asombrados, pues no lo esperaban.

Para empezar confesó que ella siempre soñó con ser cajera de un supermercado y que trabajó como dependiente de una farmacia en San Ramón antes de darse a conocer en canal 9, diez años atrás.

Además, dijo que deseaba estudiar Criminología pero que terminó matriculando Sicología y luego se metió a estudiar Derecho, las cuales no concluyó.

“Pero no son los planes de uno, sino de Dios y terminé en el mejor trabajo, que amo y me apasiona”, contestó a la pregunta de si de niña pensó que llegaría a ser famosa.

¿Es novia de Yiyo?

La tercera pregunta que respondió fue: ¿cuál es su mayor anhelo?, con la cual se rajó con una lista.

Para empezar, desea crecer profesionalmente “ojalá algo internacional”, agregarle a su tienda de ropa otros servicios y también conocer Europa.

Pero los que más sorprendieron fueron los siguientes: “Tener una familia, construir la casa de mis sueños y casarme”.

Esto porque apenas hace tres meses terminó su relación con el jugador Carlos Hernández, padre de su hijo, y a finales del año pasado se pasó a vivir a una lujosa casa en Ciudad Colón.

Después le preguntaron si volvería a ser mamá, a lo que la guapa confesó que al ver a Thiago “tan grande e independiente” se le han ido quitando las ganas de tener otro hijo, pero agregó: “también no me niego a ser mamá por segunda vez porque me encantaría poder disfrutar el embarazo y el bebé como tal vez con Thiago no lo pude hacer”.

Ella asegura que solo Dios sabrá si volverá a chinear de nuevo y que por ahora no es una prioridad, máxime que actualmente no tiene pareja.

Obviamente, no dejaron de preguntarle si es cierto que anda de novia con su compañero de programa, José Miguel “Yiyo” Alfaro y solo contó que este año cumplen diez años de amistad y alabó lo mucho que la ha apoyado, “lo amo, lo admiro y lo respeto”.

La carismática presentadora de “Tu cara me suena” también contó que su abuelita ya está un poco mejor, pues ya despertó de la sedación a la que fue sometida hace un mes, por lo que en su familia están muy confiados de que pronto dejará el hospital.