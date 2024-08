Keyla Sánchez contó cómo tiene la cicatriz después de su cirugía de cambio de implantes de seno

Keyla Sánchez mostró cómo le quedaron sus senos después del cambio de implantes.

La presentadora Keyla Sánchez reapareció en su cuenta de Instagram para contar cómo sigue de su cirugía de cambio de implantes de seno.

La exfigura de Calle 7 La Revista se operó el pasado 2 de agosto y aseguró que hasta el momento se ha sentido muy bien, tanto que ya anda en la calle en plena recuperación.

La ramonense además contó que la cicatriz de la mastopexia sí le quedó grande, pero que se la ha estado curando con todo los medicamentos que le recetaron.

“Ya el doctor hoy me vio y me dijo: ‘Keyla, estás pero divina, espectacular, preciosa, soñada, tal y como usted lo quería’”, mencionó.

Para cicatrizar más rápido las heridas está recibiendo un tratamiento en cámara hiperbárica y ya va por su segunda sección.

La exempleada de Teletica aseguró que se siente tan bien que ya puedo ir al salón de belleza a que le lavaran el cabello y que lo que ha procurado es no alzar peso ni estar alzando los brazos.

“Yo estoy superbién, supertranquila, superfeliz con los resultados, cuidándome que la cirugía pues no se abra, que la herida no se haga un poquito más grande y obviamente, cuidándola porque sí es una herida pues grandecita, no les voy a mentir, pero los resultados son superpositivos”, contó.

Keyla también contó que la anesteciaron toda y que la operación duró más de tres horas.