Keyla Sánchez debuta en “Calle 7″: así le fue y esto ha dicho en momentos clave de su vida

La presentadora Keyla Sánchez comenzó hoy una aventura nueva en televisión.

Ahora la vemos en el programa “Calle 7″, de Teletica, que es una mezcla de informativo y revista y que llegó a las pantallas este lunes 11 de julio.

Este lunes, en su debut en este espacio, fue a reportear al mercado de Cartago, donde aún había pachanga por la campeonización del Club Sport Cartaginés.

Keyla es una de las figuras más populares de la televisión nacional y a miles les llama la atención lo que hace o dice.

Bien, aquí los tenemos algunas frases dichas (o escritas) por ella en momentos claves de su historia reciente:

Un nuevo amor

“Todo esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa. Orgullosa del hombre que eres. Eres un ganador y te mereces todo lo lindo de este mundo. #PorAmor”.

Mayo del 2018, amorosa frase dedicada al futbolista David Ramírez, con quien tenía una relación.

Keyla y David anduvieron juntos un tiempo.

Mucha tristeza

““GRACIAS POR SER LA MEJOR ABUELA Y LA MEJOR TITA de este mundo. Nos diste tantísimo amor, protección y chineos que por eso fuiste y serás la mejor de este mundo.

11 de febrero del 2022, cuando murió su abuelita.

Nada de alcohol

“Si ustedes querían escuchar los motivos del accidente: no, no fue por alcohol, menos por drogas, yo en mi vida he probado tabaco ni alguna droga, yo de verdad me he impactado, pero como todo mundo cree que tiene la razón, no es así, solo mi familia y el núcleo supercercano saben lo que pasó”.

Con respecto al accidente de tránsito que tuvo en la ruta 27 el 31 de marzo.

Keyla es una muchacha muy optimista.

Quemándose por volver

“Y yo con unas ganas de volver”.

Mayo, cuando aún estaba recuperándose del accidente.

Keyla para rato

“Gracias por todas las oraciones, palabras llenas de amor y fortaleza, gracias por todas las bendiciones que me hacen sentir tan bien y llena de fortaleza.

Yo estoy superbién, rodeada de amor y apoyo, enfocada 100 por ciento en mi recuperación, mi pierna va excelente, más de lo que los médicos y nosotros como seres humanos pensamos... Así que hay Keyla para rato”.

11 de abril, cuando volvió a las redes sociales tras unos días de silencio.

Con el accidente en la ruta 27 pasó un mal rato. Foto captura

¡Cuánta maldad!

“Me parece impresionante ver cuánta maldad hay en los corazones de muchas personas, deseando el mal y tratando al prójimo como ellos creen que tienen el derecho de hacerlo y esas mismas personas son las que tienen una familia hermosa, hablan de la empatía, gozan que tienen a Dios en su vida y piden para que Dios los prospere sin ver todo el mal que desean y lo que habita en sus corazones. Es una verdadera lástima”.

17 de abril, cuando se dejó ver de pie y sin muletas.

Gran mensaje al ex

“Feliz día para el superhéroe de mi enano precioso. Gracias a Dios que eres un papá amoroso, chineador, esforzado y siempre dispuesto a hacer feliz a nuestro enano. Buscando su bienestar y tranquilidad. Qué afortunado es Thiago de tenerte”.

20 de junio, mensaje para el futbolista Carlos Hernández.

A la calle

“Mi corazón explota de la felicidad, emoción e ilusión (y nervios no crean jaja) El regresar nuevamente a lo que AMO y me APASIONA, mi trabajo, con un equipo maravilloso me llena de felicidad. Con humildad acepto que es algo nuevo para mí y eso me encanta xq me reta el aprender y hacer cosas nuevas. Me verán tanto en set, como hace años, pero también en la calle y no saben lo que me encanta”.