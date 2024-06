Keyla Sánchez generó más de un suspiro y hasta piropos de mujeres por sensual sesión de fotos

Keyla Sánchez dijo que este jueves se sentía divina y por eso se tomó varias fotos.

Keyla Sánchez puede rajar que ha tenido una muy buena semana porque además de estrenar carro, se jaló una sesión de fotos muy sensual que mucha gente le aplaudió.

La misma presentadora de Calle 7 La Revista reconoció que la sorprendió recibir tantos mensajes de mujeres diciéndole cosas lindas, pues muy pocas veces sucede eso cuando sube fotos así.

Obviamente, ella está acostumbrada a que sean hombres los que le escriban y la piropeen cada vez que publica algo en sus redes y más cuando luce así tan sexi.

De hecho, algunos hombres le pusieron que deseaban “semejante bombón” y que lucía hermosa con esa blusa.

Muchos emoticones de fuego, corazones y caritas con corazones le pusieron a Keyla Sánchez en sus últimas fotos.

La misma presentadora hizo una historia en su cuenta de Instagram para agradecer a todas esas mujeres que dejaron la envidia de lado para piropearla.

“Entre nosotras como que nos cuesta mucho aceptar la belleza de otra mujer (...). A mí me encantó ver comentarios de chicas, eso me encanta, me encanta que entre nosotras nos apoyemos, que entre nosotras de verdad exaltemos...”, mencionó.