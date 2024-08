Keyla Sánchez habla de cómo se siente tras su cirugía de cambio de implantes de pecho

Keyla Sánchez cambió sus viejos implantes de pecho este viernes. (Instagram)

Keyla Sánchez se recupera satisfactoriamente de su cirugía de cambio de implantes de pecho, según lo confirmó este sábado en una transmisión en vivo que hizo en Instagram.

La expresentadora de canal 7 se sometió al procedimiento estético este viernes 2 de agosto debido a que tenía que cambiar sus implantes porque ya llevaba 14 años con los mismos y la recomendación médica es cambiarlos cada 10.

LEA MÁS: Keyla Sánchez comparte su primera foto tras salir de cirugía de cambio de implantes y dice esto

Este sábado, un día después de su cirugía, Sánchez habló de lo bien que está y que se siente, al punto que hasta acompañó a su hijo Thiago a un partido de fútbol.

“Siempre apoyándote mi amor”, escribió Key en la historia que compartió en Instagram. Luego de eso, ella se conectó a una transmisión donde confirmó lo bien que está.

Sánchez aceptó que pasó una noche un poquito incómoda porque solo puede dormir boca arriba, pero a parte de eso, todo camina bien.

“Tengo que dormir boca arriba y sí no les voy a mentir, cada dos horas me despertaba porque quería darme vuelta pero no podía”, dijo.

Luego mencionó que en escala de 1 a 10, el dolor que tiene posterior a la cirugía es de un cinco.

Keyla Sánchez se siente tan bien que hasta acompañó a su hijo Thiago a un partido este sábado. (Instagram)

LEA MÁS: Mamá de Keyla Sánchez da las primeras noticias de la cirugía de cambio de implantes de su hija

“Tengo como un cinco de dolor. Más que todo magullado, como cuando uno va al gimnasio y hace pesas y le duelen los hombros. Pero no me molesta nada, no me siento ahogada. Cuando estiro me duele un poquito la boca del estómago, pero duele más un raspón”, mencionó Sánchez.

Sobre cómo le quedaron sus nuevos pechos, dijo que le quedaron “paraditos y muy bonitos”.

Keyla ha tenido una semana bastante ruda ya que el miércoles pasado, dos días antes de la operación, fue despedida de canal 7, pues su programa, Calle 7: La Revista, cerró.