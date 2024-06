Keyla Sánchez habla de su sueño frustrado un día después de rajar con carrazo que le dieron

Keyla Sánchez compartió esta foto el fin de semana y dijo que se veía fantástica. (Instagram)

Un día después de presumir el carrazo que le dio una agencia para que le promocione la marca en sus redes, Keyla Sánchez habló de su sueño frustrado.

La presentadora de canal 7 aprovechó su chuzo nuevo, del año y eléctrico para irse al salón de belleza este miércoles y ahí soltó la inesperada confesión.

LEA MÁS: Keyla Sánchez ya tiene un nuevo chuzo tras perder el que tenía

Mientras se probaba pelucas de diferentes colores y las modelaba para que sus seguidores le dijeran “sí” o “no” y valorar un nuevo look, Sánchez dijo que siempre soñó con tener el pelo rubio.

“Fue mi sueño frustrado por muchos años, ser macha, ser rubia… Morí en el intento”, dijo Sánchez con una peluca puesta del color que siempre anheló tener.

¿Keyla Sánchez rubia?

“No me lo voy a poder hacer nunca en la vida. Mejor me llevo la peluca que es cabello natural y cuando quiero ser rubia me la pongo. ¿Qué dicen? La rubia frustrada”, continuó Sánchez.

Además de esa peluca, Keyla se puso otras más en negro, que dijo es el color natural de su cabello; en castaño, similar al color que tiene actualmente; y uno que, según dijo, la hacía ver como si fuera “Keyla G” en alusión a la cantante Karol G.

LEA MÁS: Estas fotos hacen que Keyla Sánchez se sienta más fantástica que nunca

Al final, Keyla decidió que solo le retocaran el color y no se atrevió a un cambio más radical, aunque al macho le puso la cruz porque dijo, se queda sin pelo con tanta decoloración para llegar a ser rubia.

Keyla Sánchez modeló con su cabello rubio. (Instagram)

¿A usted qué le parece la Keyla rubia?