Keyla Sánchez hizo una confesión que nadie esperaba

Keyla Sánchez dijo que ella quería ser criminóloga.

Keyla Sánchez sorprendió a muchos este miércoles con una confesión que hizo y que nadie vio venir.

La presentadora de canal 7 reveló cuál era uno de los sueños que tenía cuando estaba en el colegio, pero que no pasó de ser más que eso, un anhelo.

Sánchez preguntó a sus más de 800 mil seguidores en Instagram ¿cuál era la carrera de sus sueños? y aprovechó una de las respuestas para hablar de la suya. Y no, no es la televisión ni nada relacionado con el medio del entretenimiento en el que se desenvuelve.

“Les voy a confesar algo yo siempre quise ser criminóloga, esa fue como la carrera de mis sueños”, reaccionó Key luego de que un seguidor respondiera que su carrera soñada era Investigación Criminal.

Keyla Sánchez hace una inesperada confesión

Pero la presentadora de Teletica no se quedó ahí, sino que amplió las razones por las que siempre deseó estudiar Criminología.

“Quería ver muertos y hacerles autopsias y ver por qué murieron y llegar, ojalá, a una escena del crimen. No sé, yo antes veía demasiadas películas y series de este tipo y, tengo que confesarlo, siempre fue una de esas carreras universitarias frustradas la Criminología. Así que para todos los criminólogos o los que están estudiando esa carrera ¡qué dichosos!, ¡cómo los envidio!”, dijo la muchachita en una de sus historias en Instagram.

El Chinamo es uno de los programas donde Keyla Sánchez ha participado como presentadora de televisión. (Rafael Pacheco Granados)

Según Keyla, cuando ella salió del colegio le comentó a su mamita, Kattia Granados, sus deseos de estudiar Criminología o Derecho, pero su progenitora no la dejó seguir esas aspiraciones profesionales.

“Me dijo que no iba a estudiar ninguna de las dos (carreras) por esto, esto, esto y esto”, contó Sánchez, quien reveló que su mamá soñaba con que ella se graduara en Psicología u Odontología.

“Y aunque no lo crean estuve tres cuatrimestres de la U estudiando Psicología, hasta que un día llegué y le dije: ‘Ma, muy linda la carrera y todo, pero no es mi vocación, no me gusta la Psicología’”, compartió Sánchez con sus miles de seguidores.

A cambio le dijo que prefería estudiar para ser abogada, carrera que inició, pero que aún no concluye.

La figura de Teletica ha dicho en múltiples ocasiones que ella llegó a la televisión sin nunca imaginarlo y que fue su amiga Ashley García, la actual esposa de Choché Romano, quien pidió al humorista recomendarla para un casting que realizó el desaparecido canal 9 y fue ahí donde hizo su debut en la pequeña pantalla, donde tantos éxitos y controversias ha conquistado.

