Keyla Sánchez les “mandó” un mensajito bien pasado a sus exparejas

Keyla Sánchez le mandó un mensaje pasadito a sus experejas. (Instagram)

Keyla Sánchez, aunque sigue soltera y a la orden, no deja de mandarle uno que otro mensajito a sus exparejas.

Resulta que la guapa, en su cuenta de TikTok, compartió un video, donde sale una foto de ella posando y a esta le agregó un meme de una chiquita que se ha vuelto viral en los últimos días, que al inicio hace un corazón con sus manos, pero después saca dedo del centro.

Lo más curioso de este clip, es que la presentadora de canal 7, le agregó la nueva canción de Grupo Frontera y Maluma, la cual se llama “¿Por qué será?”, y parte de su letra dice: “Quisiera volver al día en que nos conocimos. Pa’ no ir. Quisiera un botón para apagar los sentimientos y no sufrir tanto, ya no sufrir tanto ¿Por qué será que cuando quiero querer, conmigo quieren jugar? Cuando algo quiero tener y me empiezo a ilusionar termina siendo un fracaso. Otro amor que se me rompe en pedazos. Pensándolo bien yo nací pa’ querer a la que no me quiere y eso duele”.

LEA MÁS: Keyla Sánchez contó el tormento que vive por culpa del estrés

Ella en el video escribió: “Tenía que hacerlo”, y aunque no contó para quién fue el filazo, varios de sus seguidores se quedaron picados y reaccionaron: “¿Y eso para cuál de todos es?”, “Ay, no, ahora tenemos que adivinar quién es”, “Keyla tranquila, ya te llegará la persona correcta”, “Dedicada a su amor eterno Carlos Hernández”, “Respire profundo, pero no llore”.

Keyla Sánchez sigue mandando filazos

Recordemos que la guapa presentadora, ha tenido varias relaciones amorosas en las que no le ha ido muy bien; sin embargo, esperamos que encuentre su media naranja, y que el amor le dure y sea muy feliz.