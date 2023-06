Keyla Sánchez ofrece disculpas, ¿por qué?

Keyla Sánchez es una de las costarricenses con más seguidores en Instagram. Instagram. (Instagram)

En el día que uno menos espera y por la razón que uno menos se imagina, la presentadora de canal 7, Keyla Sánchez, pide disculpas.

Key también dejó una advertencia a sus miles de seguidores en Instagram, a quienes hasta invitó a tomar medidas, ante el anuncio que hizo.

“Desde ya quiero pedir disculpas por el spam que voy a hacer en julio. Esa foto que subí, me la acaban de pasar, y yo dije, demasiado buena”, dijo Sánchez en un historia que subió a Instagram.

Ella se refiere a un meme que le enviaron donde la cara del cantante Julio Iglesias está dentro de una pera y trae escrito “julio espera”, en referencia a la pronta llegada del sétimo mes del año.

Las disculpas de Keyla Sánchez

Keylita es una de esas que le encantan los memes que comparan el mes de julio con el cantante español y que ahora nos hacen reír desde mucho antes.

Este es el meme que tanta gracia le hizo a Keyla Sánchez. Instagram. (Instagram)

“Vean que se los estoy diciendo con tiempo, para la gente que no le gusta, que no le hace gracia y que dice que cómo uno va a empezar a compartir todo eso desde ya, bueno, se los estoy diciendo con tiempo, si a usted no le gustan los memes de julio… busquen qué van a hacer porque yo estoy esperando para compartir todos los memes”, agregó la presentadora del espacio “Calle 7: La revista”.

Keyla confesó que a ella le encantan esos memes. ¡Qué gozada!