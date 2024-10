Keyla Sánchez regresó de su viaje y encontró en su casa algo que la llena de pavor

Estos días que Keyla Sánchez estuvo fuera del país su mamá Kattya Granados estuvo all cuido de su casa.

Keyla Sánchez ya regresó de su gran viaje por China y Francia, donde estuvo por varios días trabajando como influencer y a la vez vacacionando.

La presentadora de El Chinamo de Teletica llegó muy feliz a su casa, donde la esperaba no solo su hijo, sino unos nuevos inquilinos que la tienen muerta del susto.

Ella contó que uno de sus mayores pavores son las ratas y que su casa está llena de estos roedores, según le contó su mamá.

Doña Kattya Granados se encargó de cuidar a su hijo, así como a sus perros mientras ella andaba de viaje, y en su ausencia descubrió que no solo esos animalitos habitan en su casa.

Keyla Sánchez contó que en su casa hay ratas

“Dice que ella ayer empezó a barrer y que también escuchó que en la casa hay ratas, que barrió unas caquillas de ratas y yo caigo en cruz. O sea, yo me puedo morir si yo veo o escucho una rata, desalojo, yo me voy, yo no puedo con ese tipo de cosas. Dice mami que ella escuchó en el cieloraso, entonces yo no creo que sea muy valienta para subir al cieloraso y comprar veneno”, mencionó en una historia en su Instagram.

Ahora anda en busca de quién le ayude a matarlas, porque asegura que le va a dar algo si ve una por ahí.

Keyla contó que es muy valiente para atrapar o matar otro tipo de animales, pero que con los ratones y las ratas no puede, a pesar de que le toca ser la fuerte de su casa.

Keyla Sánchez contó que uno de sus mayores temores son las ratas. (Instagram)

“No puedo ni ver media rata, se les juro que caigo en cruz”, dijo.

La exconductora de Calle 7 La Revista andaba en China conociendo la frábrica de la marca de carros que la patrocina y aprovechó que de regreso hacía escala en París, para ir a conocer la ciudad un par de días.