Keyla Sánchez reveló que su hijo le pedía a Dios que Diego Bravo no le hiciera más daño a la mamá

Keyla Sánchez y Diego Bravo contaron cómo pasaron del odio al amor (Instagram)

Keyla Sánchez contó todo el daño que le hizo el youtuber Diego Bravo a ella y a su hijo Thiago durante mucho tiempo.

Ambos influencers dejaron sus diferencias de lado y decidieron trabajar juntos en un pódcast que se llama “Ke arDa”, donde en el primer episodio contaron su historia y cómo pasaron del odio al amor.

Para empezar, ambos dejaron claro que ahora todo está bien entre los dos, se quieren, son amigos y todo, pero hace unos meses, cuando Bravo ventilaba chismes de Sánchez, nada era color de rosa.

“Yo no soy hipócrita, le voy a ser muy sincera y sí, por supuesto que usted me caía mal, ¿cómo me va a caer bien alguien que habló tanto de mí, de mi mamá y pestes de mí?”, dijo Sánchez.

Bravo, muy a su estilo, no se quedó callado y le reclamó asegurando que él solo estaba trabajando.

“¿Qué pestes hablé yo?, solo estaba haciendo mi trabajo. De pronto creo que a usted le molestaron algunos comentarios, pero nunca he dicho nada que fuera mentira”.

Keyla fue directa y le aseguró que sí mintió sobre ella y que se unió a un montón de gente que habla de ella sin saber.

“Diego, en su momento, me sacó muchas lágrimas. No cualquier persona tiene la capacidad y la dureza mental para que nada de eso le importe y seguir adelante y no solo eso, Diego, yo tengo una familia atrás, tengo un hijo atrás”, explicó la presentadora.

La mención de Thiago, hizo que Bravo reconociera que no se arrepiente de nada de lo que dijo sobre Keyla, pero que saber que le hizo daño a su hijo lo hizo sentir muy mal.

“Yo no me arrepiento de lo que dije, ni de lo que he hecho, pero cuando tuvimos la conversación, Keyla me comentó que, cuando en la noche oraban, Thiago le pedía a Diosito que, por favor, Diego no le hiciera más daño a la mamá. Me sentí mal por el niño, salí de ahí mal”, concluyó el tema.