Keyla Sánchez salió del hospital este lunes

Keyla Sánchez estuvo internada y sin su celular para no ver todo lo que surge de ella en redes sociales. Instagram

La presentadora Keyla Sánchez salió este lunes del Hospital del Trauma luego de haber sido operada del fémur izquierdo y, según contó su mamá, se mantuvo aislada hasta de las noticias que se publicaron sobre ella y el accidente que tuvo el 31 de marzo porque no tenía celular.

Doña Kattya Granados contó en el programa “De boca en boca” que su hija se encuentra estable y que el domingo pudieron verla, pero a través de una ventana.

“Gracias a Dios evoluciona bien. La vimos a través de una ventanita y nos tiramos muchos besitos y muchos abracitos. Ella está muy agradecida con todos”, dijo la señora.

Doña Kattya Granados, madre de la presentadora, es la que ha estado informando sobre su estado de salud. Instagram

Sobre los días que estuvo internada, dijo: “He tratado de enviarle todos los mensajes de cariño, de amor, que le han mandado todos ustedes, los compañeros del canal. Le mandamos los mensajes al teléfono de la persona que va (a verla) para que los pueda escuchar”, agregó.

La mamita de la ramonense explicó que la razón por la cual Keyla estuvo sin su celular es porque no quería ver o leer lo que ha surgido a raíz del accidente.

“Básicamente es porque queremos estar alejados de todo ese bombardeo, que no es sano. Hay gente muy, muy linda, pero hay otras (personas) que no dicen cosas como muy positivas; entonces, es mejor que ella esté tranquila, que esté relajada. Además, ella no quiere ver ni escuchar, solo las cosas positivas”, dijo.

La conductora estaría abandonando el hospital este mismo lunes, pero no ha trascendido la hora. Instagram

A la conductora de “¡Qué buena tarde!”, de 30 años, le tocará seguir su proceso de recuperación en su casa.

A Keyla le colocaron dos pines en la pierna y ahora dependerá de unas muletas para caminar, mientras inicia las terapias.

La Fiscalía de Pavas abrió una investigación en su contra por el supuesto delito de conducción temeraria.

Al parecer, el día del accidente conducía bajo los efectos del alcohol; sin embargo, no aparece el parte que haga constar si le hicieron o no la alcoholemia y por este hecho también están siendo investigados los oficiales de Tránsito que atendieron el accidente, ocurrido en el peaje de Ciudad Colón.

El carro de Keyla Sánchez quedó en pérdida total. Cortesía.

A raíz del fuerte impacto contra el muro de contención del peaje, el carro de Keyla, un Chevrolet Tahoe 2021 full extras, quedó completamente destruido; según dijo su mamá, andar este tipo de vehículo le salvó la vida.