Keyla Sánchez y Natalia Rodríguez “aclararon” cómo compraron sus carrazos

Keyla Sánchez y Natalia Rodríguez aclararon solo algunos de los chismes que se dicen de ellas.

Las conocidas presentadoras Keyla Sánchez y Natalia Rodríguez aprovecharon un capítulo de su podcast para aclarar y conversar de algunos de los muchos rumores que se hablan en redes sociales.

En el episodio de este martes titulado: “Hablemos de los chismes” se rajaron como la manta.

El primero que tocaron fue uno que la misma Keyla aclaró en La Teja y es el que soltó una página farandulera diciendo que la ramonense había comprado 19 entradas para el concierto de Coldplay.

“Era una misión imposible para cualquier persona, que yo sea Keyla Sánchez no quiere decir que va a venir alguien a decirme, ‘tranquila, yo le vendo 19 entradas’, está loca que voy a gastar dos millones de colones”, dijo Sánchez.

Cuando Natalia le pidió que le dijera una pieza del grupo británico, Key se quedó viendo pa’l ciprés y tarareó una U2. Después dijo que la única canción que le gusta es My Universe.

Agregó que uno de los tantos mensajes que recibió de gente que se tragó el cuento fue de una muchacha que le prometió cuidarle al hijo por dos meses, con tal de que le donara una de esas “19″ entradas.

Otro de los chismes que comentaron fue uno relacionado con el nuevo carro de Naty, un Mercedes de este año, el cual en redes sociales se decía que fue un regalo de la agencia.

“En qué cabeza les cabe que a mí me van a regalar un Mercedes, ni aunque yo fuera Leonora Jiménez. Tuve que sacar un préstamo en el banco, sí hay una parte que fue por canje, sí soy imagen de Mercedes Benz, me hacen un descuento y entonces sí puedo comprarlo, vendí mi carro anterior más un poquito más que puse. Como todo en esta vida, ¿cuál tico no está enjaranado con su casa y con su carro?”, señaló.

En ese tema Keyla contó que su carro también lo debe y confirmó que su chuzo paga un platal de marchamo.

“Cuando usted adquiere un carro de lujo como el que tiene Naty, yo o Yiyo, yo sé que el marchamo, el cambio y el mantenimiento son caros, que echarle gasolina una vez a la semana es caro, entonces contemplo todo porque soy una mujer organizada, tengo mi ahorro desde enero, no espero mi aguinaldo para pagar el marchamo”, afirmó.

El chuzo que Keyla Sánchez estrenó en abril de este año ha dado mucho de qué hablar.

Natalia dijo que muchos de los comentarios que leyó sobre el tema en redes son de hombres, que están picados porque una mujer pudo comprarse una nave de ese tipo.

Dijeron también que no solo ellas tienen chuzos y citaron casos como el de Leonora Jiménez, que tiene un Maserati o Montserrat Del Castillo que tiene un Mercedes y un Camaro.

Una aclaración más es que ellas no tienen atrás a alguien que les esté pagando sus cuentas o dando esos lujos, pues gracias a sus trabajos en tele y en redes sociales, han podido comprarse carros, casas, se dan viajes, etc.

Dejaron otro tema picando que es que Keyla supuestamente terminó una vez más con Carlos Hernández, aunque eso ya no es chisme, porque a cada rato ocurre aunque a ellos no les guste confirmarlo.