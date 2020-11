“Ella se mueve como un resorte, además de que ella se ve muy agradable, a mí no me cae nada mal y sí me gustó por cómo baila. Sí noté que ella no estaba cantando, seguro fue que le daba miedillo porque había mucha gente viéndolo o no sé, pero a mí me gusta lo que baila”, dijo la fan del espacio de imitaciones.