Keyla Sánchez y sus consejos para iniciar bien el año: “Cada uno sabe lo que ha hecho mal”

Keyla Sánchez dice estar agradecida de cómo inició este nuevo año, rodeada de mucho amor de sus "hombrecitos lindos". Instagram

Keyla Sánchez regresó a su trabajo en Calle 7 este martes y aprovechó unos minutos antes de entrar al aire para darle unos consejos a sus seguidores de Instagram de cómo iniciar bien este 2023.

La presentadora de Teletica mencionó que cada inicio de año es ideal para valorar muchas cosas, en especial el trabajo y la salud, y que ella estaba muy agradecida con seguir contando con ambos.

“Hagan las cosas bien, Dios nos está dando ahorita un año nuevo para hacer las cosas bien. Si usted cometió errores, si usted hizo cosas que no debía hacer, habló de alguien que no debía hacerlo, no sé, cada uno sabe lo que ha hecho mal en su vida, no repitamos lo mismo este año. Tratemos de hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes, así que de verdad, todos tenemos las mismas oportunidades para hacer las cosas bien, para ser mejor persona cada día, para ser un buen ejemplo, para trabajar más duro por nuestros sueños, para comenzar algo nuevo, un emprendimiento, no sé, todos tenemos las mismas oportunidades así que aprovéchenlas muchísimo y que este 2023 sea de bendición no solo para mi y mi familia sino para todos ustedes, para sus familiares, para sus trabajos, para sus cosas materiales, en manera espiritual también, así que les deseo lo mejor”.

“Yo feliz y agradecida con Dios por mi trabajo, ya hoy inicio mi año laboral oficialmente, tengo muchísimas cosas por cumplir, muchísimas metas que lograr así que todos esos propósitos que nos hacemos estos días, hay que comenzarlos hoy, no mañana, no en febrero, no en marzo, hoy. Hay que ir ahí sembrando, sembrado, para que todo dé frutos pronto”, mencionó.

La presentadora volvió oficialmente a Calle 7 este martes, pues los programas pasados fueron grabados antes de El Chinamo. Instagram

La ramonense además arrancó este año muy enamorada, según lo mostrado en sus redes, pues se pasó el fin y principio de año en Guanacaste en compañía de su hijo y su nueva pareja Anthony Ramírez.

Aunque el mismo joven empresario había asegurado días atrás que ellos ya no tenían una relación, la misma conductora sorprendió a sus más de 800 mil seguidores de Instagram con varias fotos de ambos juntos hechos un amor.

“Así comienzo mi 2023 con las personas más importantes en mi día a día… Los que me hacen feliz, mis hombrecitos lindos”, publicó junto a las imágenes.

Así confirmó Keyla lo enamorada que está de su nueva pareja. Instagram

Definitivamente el 2022 será un año de no olvidar para ella, pues el 31 de marzo se cumplirá un año de su accidente automovilístico en el que por poco y pierde la vida, así como el trabajo por el hecho de supuestamente manejar bajo los efectos del alcohol.

La Fiscalía aún mantiene abierta una investigación de oficio en su contra, por el delito de conducción temeraria, para determinar qué fue lo que realmente ocurrió ese día.

