Video: Keylor lo dice sin pelos en la lengua: Me cansé de la hipocresía

“Yo no jodo con nadie...Yo siempre estoy en la mía”... Con esa canción que habla de la hipocresía y de estar harto de ella, Keylor Navas puso las redes a temblar.

El arquero tico publicó esta mañana una historia en su cuenta de Instagram donde se ve una imagen suya entrenando y de fondo se escucha la canción No Hago Coro con Nadie, de Farruko, Ghetto y Nino Freestyle.

Como bien dice la canción, “No hago coro con nadie, yo siempre estoy en la mía. Me cansé de lo falso, de tanta traición y tanta porquería (...) por eso tú me envidias...y me cuida el de arriba”.

Parece que Keylor no está cómodo con algo o con alguien y ha dejado en claro que detesta la hipocresía.