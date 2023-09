Kianny Berry echa un vistazo a su vida y saca estas conclusiones

Kianny Berry tiene 20 años y es la única hija de Glenda Peraza. (Instagram)

Unas fotografías de un viaje que hizo hace unos meses a Cartagena, Colombia, le movieron las emociones a Kianny Berry Peraza.

La única hija de Glenda Peraza aprovechó las instantáneas para hablar un poquito más de su vida y de cómo se siente ahora, a sus 20 años.

LEA MÁS: Dos grandes razones tienen a la hija de Glenda Peraza con una sonrisa de oreja a oreja

“Lo único que puedo sentir al verlas (las fotografías) es gratitud de todo lo que he vivido y logrado hasta el día de hoy. De ver cómo todo lo que soñé de pequeña se va cumpliendo poco a poco”, mencionó Berry en su posteo.

Esta es parte de la publicación que hizo Kianny Berry. (Instagram)

“Aunque tengo claro que el camino no ha sido fácil y no lo va a ser nunca, eso no me frena para seguir luchando por todo aquello que tanto deseo. Mi corazón explota de felicidad de ver todo lo que he aprendido, experimentado y crecido como persona y mujer”, agregó.

Kianny aprovechó el mensaje para compartir las claves que le han ayudado a lograr sus metas. Se trata de cuatro afirmaciones que las usa comúnmente.

LEA MÁS: Glenda Peraza no para la fiesta y ahora añadió un nuevo motivo para celebrar

“Yo puedo crear la vida de mis sueños. Yo soy capaz de lograr todo aquello que mi corazón anhela. Yo soy merecedora de todo lo bueno que me pasa y del éxito que he logrado. Yo creo en mí y en mi poder para llenar mi vida de abundancia”, escribió.

Muy fiel a lo que pregona su mamita en redes sociales, Kiki recomendó a las personas ser agradecidas con las bendiciones que tienen en la vida, porque la gratitud trae abundancia.

Ante la publicación de la joven, la orgullosa mamá reaccionó reconociendo algunas cualidades que tuvo su hija desde siempre.

Estas fotografías de hace unos meses pusieron a reflexionar sobre su vida a Kianny Berry. (Instagram)

LEA MÁS: Kianny Berry celebró su cumple número 20 con dos invitados que sorprendieron

Valiente, esforzada, disciplinada, exigente y agradecida fueron parte de las virtudes que destacó Peraza en su única hija.

“Y sobre todo con un brillo único. Te amo y soy la mamá más agradecida y orgullosa de la vida. Te bendigo mi amor”, finalizó la expresentadora de televisión su mensaje.