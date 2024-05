Kianny Berry Peraza hace increíbles revelaciones al hablar de un tema muy íntimo

Kianny Berry tiene 21 años. (Instagram)

Tal y como lo había prometido hace días, Kianny Berry Peraza por fin habló con lujo de detalles de un tema muy íntimo y personal en un video que compartió en sus redes este miércoles.

La hija de Glenda Peraza pidió a sus seguidores la semana pasada que le dejaran las preguntas que tuvieran en relación al aumento mamario que se hizo hace tres años y a todas las dudas ya les dio respuesta.

Según Kiki, como es más conocida la joven de 21 años, siempre había querido aumentarse los pechos.

A los 18 años se operó reconociendo que tenía incertidumbre y miedo por el procedimiento y por cómo quedaría.

“Ya llevo tres años desde que me realicé el procedimiento. Para mí fue difícil tomar la decisión, ya que me daba miedo que el resultado final no fuera como lo deseaba; sin embargo, mis expectativas se cumplieron al cien por ciento. El tamaño de mis implantes es natural conforme a mi cuerpo y a mi estilo de vida”, dijo en el posteo que escribió al compartir el video con las respuestas a las dudas de sus seguidores.

Kiki confesó que se aumentó 1400 centímetros cúbicos en sus pechos y que por el procedimiento pagó 10 mil dólares, que al tipo de cambio de actual vienen siendo unos 5 millones de colones.

Berry dijo que la operación que se hizo se llama Mia Femtech, que es distinto a la cirugía común, no solo en resultados finales sino en el procedimiento, pues en su caso solo debió ser sedada y no anestesiada.

“Este procedimiento dura 15 minutos en hacerse, son como 90 minutos lo que tardó el proceso (entre llegar a la clínica, alistarse y devolverse a casa). Yo pude continuar el día normal, recuerdo que cuando salí mami estaba superangustiada porque pensó que iba a salir dormida y con dolor y cero”, afirmó.

Kiki dijo que la operación no le dejó cicatriz en los pechos, porque se hizo a través de una incisión de 2 cm que le hicieron en cada axila y de las que ya casi no tiene rastro.

Kianny recordó que se operó un martes y que al viernes de esa semana ya pudo salir con sus amigas, eso sí, guardando ciertos cuidados.

Además, aseguró que los implantes que le pusieron tienen forma de diamante, lo que le hace lucir todavía mejor esa parte de su cuerpo.

“Para mí esta experiencia fue increíble, se cumplió justo con lo que quería y que quedara lo más natural posible y que fuera con mi contextura”, refirió.