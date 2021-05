“Yo digo que ella es de las niñas a las que agreden y no hablan porque no me decía nada. Me puse a investigar por que las profesoras me decían que le hiciera exámenes porque ella no hablaba, no escuchaba y no veía y Kiara me decía que no hablaba porque estaba poniendo atención, no porque no entendiera. Cuando se inscribió al Festival Estudiantil de las Artes, los chiquitos no entendían cómo iba a cantar si casi no hablaba y ahí empezaron con las burlas”, explicó la mamá.