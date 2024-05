Kike de Heredia no tira la toalla pero pide oraciones por su vida

El cantante y músico Kike de Heredia fue diagnosticado con un problema en sus pulmones. (Cortesía)

Kike de Heredia sigue luchando día a día contra la enfermedad que le detectaron en sus pulmones y asegura que no tirará la toalla.

El músico está pidiendo una vez más que oren mucho por él, pues esta próxima semana tendrá una examen muy importante en el hospital México.

Al trompetista le diagnosticaron en febrero del año pasado una enfermedad conocida como EPI (enfermedad pulmonar intersticial), la cual ha dañado sus dos pulmones y no tiene cura.

El próximo jueves 6 de junio le harán una tomografía computarizada, mejor conocida como TAC, en la que verán cuán dañados están sus pulmones y para determinar médicamente qué sigue.

“A veces sentimos que ya no tenemos fuerzas para luchar. Me diagnosticaron EPI una enfermedad crónica, una enfermedad que se va carcomiendo mis pulmones y yo nunca ni pienso tirar la toalla. Hay veces que tiramos la toalla por un problema familiar o por un problema económico, lo hacemos por tantas cosas que no deberíamos hacerlo, pero somos humanos y nos cansamos de luchar y a veces sentimos que ya no tenemos fuerzas, por eso pido oración por ese TAC”, mencionó.

Kike de Heredia habla de su última voluntad

Hace unas semanas, el músico, de 71 años, nos contó que si llegara a fallecer pronto quería que quedara en actas que está dispuesto a donar su corazón, riñones, el hígado y demás, porque quiere salvar otras vidas.

Carlos Enrique Rodríguez Hernández, nombre del creador del desaparecido grupo Carnaval, asegura que su fe en Dios y el aceite de tiburón han sido su principal medicina en todo este proceso.

A pesar del daño en ambos pulmones, el músico sigue tocando su trompeta y haciendo sus prédicas como “siervo de Dios”.