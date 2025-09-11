Kike de Heredia recibió una noticia muy positiva aunque sabe que su enfermedad no tiene cura

Kike de Heredia, músico y trompetista, dueño del grupo Carnaval. (redes/Facebook)

El músico Kike de Heredia tuvo su cita anual de control, tras ser diagnosticado con una enfermedad pulmonar incurable, y, a pesar de ello, recibió una gran noticia que lo tiene muy feliz.

A Carlos Enrique Rodríguez, nombre real de Kike, le dictaminaron en febrero de 2023 la enfermedad conocida como EPI (enfermedad pulmonar intersticial), la cual ha dañado sus dos pulmones y medicamente no hay mucho que hacer.

El famoso trompetista tuvo este 11 de setiembre cita con la neumóloga, que lleva su caso en el hospital México, la cual le dio una noticia muy importante y que lo hace no perder la fe de que todo va estar bien.

Según contó, él no tiene recetado ningún medicamento por parte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pues no hay pastilla que lo cure.

Sin embargo, a un año de su última valoración con esta misma doctora se llevaron la sorpresa que su capacidad pulmonar ha ido mejorando.

“El problema de la enfermedad de mis pulmones eso sigue, ahí terrenalmente no hay cura, pero mi capacidad pulmonar, que es la parte más importante, subí un 3%, a pesar de que no tengo ningún medicamento de la Caja. La doctora está muy contenta”, mencionó.

Kike de Heredia y su esposa Milena Chavarría se dedican a predicar y cantar en iglesias evangélicas de todos el país. (redes/Facebook)

El vecino de San Carlos contó que la misma doctora le dijo que él estaba mejor que muchos pacientes que están con tratamiento, por lo cual estaba muy asombrada.

El predicador y ahora cantante cristiano está seguro que este avance en su salud no es más que un milagro de Dios, en quien confía, así como en su consumo de aceite de tiburón, que siempre lo pasa recomendando.

“Tal vez ellos (los médicos) no entienden que mi fe en Jesucristo, en este médico por excelencia, en este médico que todo lo cura, que me hace una revisión y que si estoy aquí es por la voluntad Él”, expresó.

El fundador del grupo Carnaval, famoso en los años ochentas y noventas, aseguró que aún sigue tocando la trompeta y que más bien esta buena noticia lo motiva a seguir tocando sus melodías.

También nos contó que este miércoles 10 de setiembre su esposa Milena Chavarría fue operada del menisco de la pierna izquierda y, aunque no la pudo acompañar al hospital, pues tenía que irse para San José un día antes de su cita, está muy feliz porque su cirugía salió muy bien.

“Gracias a Dios estoy muy bien, agradecido con Dios, y seguiré. Hay Kike el tiempo que Dios lo decida”, dijo muy contento.

