Kike de Heredia sobre su enfermedad: “Si me tengo que ir con Dios, estoy preparado”

El trompetista Kike de Heredia se dio a conocer en los años setenta y ochenta cuando formaba parte del grupo Carnaval. Facebook

El músico nacional Carlos Enrique Rodríguez, conocido popularmente como Kike de Heredia, está viviendo una prueba más de fe, pero ahora con su salud.

El trompetista de la famosa agrupación Carnaval tuvo que ser llevado al hospital de San Carlos por un problema respiratorio el martes anterior, pues sentía que se ahogaba.

Aunque ya se encuentra en su casa, en Agua Zarcas, recibiendo tratamiento, todavía no está del todo bien porque las placas revelaron que tiene “una mancha en el pulmón izquierdo”.

Al músico primero lo llevaron a una clínica privada, pero por su condición lo trasladaron al hospital de San Carlos. Facebook

Kike confesó que él tiene mucha fe de que se trate solo de una infección, pero también dice sentirse preparado por si es algo peor.

“Me dan siete días de tratamiento fuertísimo. Si en siete días no desaparece esa mancha, sí me tengo que internar, aquí estoy orándole a Dios para que no sea así, yo confío en Dios de que todo se va a arreglar. Tengo paz porque, si me tengo que ir con Dios, estoy preparado, no tengo ningún miedo, me voy a buscar a mi guapo allá (a su hijo Carlitos fallecido en enero de 2020)”, dijo el ahora predicador evangélico.

La gente que no está preparada es la que le tiene miedo a la muerte, la muerte es lo que tenemos más seguro desde que nacemos”. — Kike de Heredia, músico

Por ahora está tomando antibióticos que le generan mucha tos y le están sacando la infección que tiene en las vías respiratorias, pero todavía debe nebulizarse porque siente que le falta mucho el aire.

“Hoy (jueves) me dio un ataque como a las 5 a.m. que, si mi esposa no me agarra, me hubiera desmayado ahí, porque me salieron flemas y flemas, del mismo tratamiento, pero llegó un momento en el que me estaba ahogado, mi esposa tuvo que agarrarme y apretarme el estómago para poder respirar”, contó todo asustado.

La próxima semana tiene cita de nuevo donde el doctor para que le hagan unas placas y así determinar qué es lo que realmente tiene en el pulmón.

Kike de Heredia pide que oren mucho por su salud

El trompetista está recibiendo tratamiento. Cortesía

A seguir luchando

El músico, quien el 25 de enero cumplió 70 años, explicó que el quebranto de salud le inició desde la semana pasada y que lo habría desatado el cambio repentino de temperatura que tuvo al entrar a un lugar con aire acondicionado.

“Yo salgo todos los días a caminar por lo menos tres kilómetros, tenía que pasar a dejar un encargo en una oficina y el aire acondicionado estaba tan fuerte que mi garganta me picó como si hubiera tragado pinolillo, eso fue el martes pasado. El miércoles amanecí afónico y tenía siete presentaciones de jueves a domingo en Pérez Zeledón. Me fui al Ebáis y el doctor me puso dos inyecciones y así me fui a cantar, mientras cantaba Dios me ayudó que no me diera tos, pero el sábado en la noche ya empecé con la tos”, relató.

Kike de Heredia escribió un libro y publicó un disco para su hijo Carlitos, quien falleció en el 2020. Fotos: Cortesía Kike de Heredia.

A pesar de todo, Kike asegura que seguirá adelante luchando por reponerse y pidió que sigan orando mucho por su salud, para no tener que dejar de predicar, cantar y dar consejería espiritual, que es lo que más revive su fe.