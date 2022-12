Kim Kardashian llora al contar cómo ha sido su vida tras el divorcio de Kanye West

La pareja terminó muy mal la historia que tuvieron juntos. AFP

Kim Kardashian y Kanye West llegaron a un acuerdo por la custodia de sus hijos a finales del mes de noviembre y con eso se ahorraron muchos dolores de cabeza en un juicio.

Sin embargo, como es sabido, no todo ha sido tan civilizado como se quisiera, en bienestar de los cuatro hijos que tuvieron juntos.

Entre los detalles del acuerdo, se dio a conocer que el rapero tendría que dar 200 mil dólares mensuales (más de 116 de millones de colones) de pensión para los pequeños que tuvo con la socialité, pero pareciera que para ella este proceso ha sido muy complicado, según cuenta Telemundo.

Kanye West sentía vivir en un infierno al lado de Kim Kardashian

Kim estuvo invitada en un pódcast, donde fue entrevistada por la rapera Angie Martínez, de la serie “Angie Martinez IRL”, y, tras su divorcio, habló por primera vez del que fuera su marido y lo difícil que ha sido para ella la crianza compartida de sus niños.

La guapa empresaria confesó entre lágrimas lo que ha vivido al cuidar de sus cuatro hijos: North (9), Saint (6), Chicago (4) y Psalm (3), pues recordemos que West se la pasó criticando a su exesposa y acusándola de no dejarlo ver a los menores.

Kim sabe que los pequeños no tienen nada que ver en las broncas de los tatas. Instagram

“Tuve el mejor padre (fallecido en 2003), tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos”, dijo Kim en un mar de lágrimas.

Ella confesó que sus hijos no tienen idea de las locuras que ha hecho y dicho su padre, ya que como buena mamá, les limita la televisión y las redes sociales para evitarles esa tristeza.

“Si no saben las cosas que se dicen, ¿por qué les traería esa energía? Esa es una mie*** real, pesada y de adultos con la que no están preparados para lidiar. Cuando lo estén (preparados), tendremos esas conversaciones. Un día, mis hijos me agradecerán por no sentarme aquí y criticar a su padre. Y podría”, dijo.

Kardashian dijo que esperará hasta que los niños sean mayores para tener conversaciones potencialmente difíciles, pero hasta entonces, se guardará las lágrimas y la confusión.

“No importa por lo que estemos pasando, tengo que tener esa sonrisa en mi rostro y hacer sonar su música y cantar con mis hijos”, palabras que dejaron a varios con un nudo en la garganta.